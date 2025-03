El campo saca músculo con una tractorada que colapsa el centro de Madrid

Colapso absoluto en el centro de Madrid. Bajo el lema 'Nos sobran los Motivos', cerca de 600 tractores de los 1.500 convocados por Unión ... de Uniones lograron este miércoles entrar en la capital sitando la céntrica Plaza de la Independencia, antes de iniciar su marcha hacia el Ministerio de Agricultura, donde se concentraron hasta bien pasadas las seis de la tarde.

En total, unas 4.000 personas acudieron a la manifestación, según Delegación de Gobierno, entre 10.000 y 13.000 según los organizadores. «De aquí no nos vamos a mover hasta que no vengan todos», expresaban desde primera hora los convocantes, ante el fuerte dispositivo de seguridad que, según denunciaron, bloqueó la entrada a cientos de tractoristas, 150 según Delegación de Gobierno al no estar autorizados, 900 según Unión de Uniones.

A lo largo de la jornada se vivieron momentos de enorme tensión, con cortes en varias carreteras de entrada y más de 127 líneas de autobús afectadas. Pero el momento más crítico llegó cuando un nutrido grupo de personas intentó desviarse de la ruta oficial, derivando en cargas policiales en las que el líder de Unión de Uniones, Luis Cortés, resultó herido leve. De momento, y según los últimos datos del Ministerio de Interior, el número de detenidos asciende a 51 desde el inicio de las protestas hace ya dos semanas, con 9.080 personas identificadas para sanción y 3.196 denuncias administrativas.

Críticas al Gobierno y a Bruselas

Casi cuatro horas después del inicio de la convocatoria, las protestas llegaron a las puertas del Ministerio de Agricultura, blindado con un amplio dispositivo de seguridad que solo permitió la entrada a las inmediaciones de una treintena de tractores, pero con una elevada afluencia de manifestantes a pie.

Entre ellos, banderas de España y de numerosas comunidades autónomas. Y también muchos jóvenes agricultores y ganaderos con sus familias. «Vengo de Cayuela, un pueblo de Burgos. Soy agricultor de secano y regadío y mi padre, que también lo es, me dice que estoy loco por dedicarme a esto. Pero es mi vocación y tengo que luchar por ello», explicaba Raúl Mínguez Rubio, de 26 años, durante la marcha.

«Hoy hemos marcado un antes y un después, queremos rentabilidad», insistían a las puertas del Ministerio que, de momento, permanecen cerradas para esta organización que se moviliza al margen de las tres agrupaciones que mantienen interlocución con el Gobierno, Asaja, Coag y UPA.

División

Los miles de personas que acudieron a la protesta clamaron por ello contra Luis Planas -que por la mañana sufría una bajada de tensión durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados-, pero también contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por el elevado coste que aseguran que tienen las políticas medioambientales.

También se escucharon proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y se exigieron elecciones para votar a los representantes del campo, en medio de esa fuerte división entre las distintas agrupaciones. «A este ministro ya no le creemos», criticó Cortés, dejando claro que si el consejo europeo de agricultura que se celebra el próximo 26 de febrero se resuelve sin medidas, se fijará un nuevo calendario de movilizaciones.

La tractorada por las calles de Madrid EFE

«Somos ganaderas y las condiciones son cada vez peores. Los precios a los que nos pagan son una basura y al final se engaña al consumidor;no solo estamos defendiendo nuestra forma de vida, sino la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a la alimentación a precios asequibles», criticaba durante la marcha Sol Asenjo, ganadera que acudió a la manifestación acompañada de su hija, que también trabaja en el campo consciente del grave problema de relevo generacional que afronta el sector, con una media de edad de 61 años.

Reclamaciones

Los agricultores, que partieron desde 15 puntos de origen distintos, exigen al Gobierno y a Bruselas medidas urgentes para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender por debajo del coste de producción, así como una mayor protección frente a la competencia desleal de terceros y una Política Agraria Común (PAC) más flexible. «Han convertido las granjas en auténticas gestorías», denunciaba una pareja de ganaderos ya jubilados que acudió a la marcha en Madrid desde Tineo (Asturias).

«Queremos demostrar de forma firme y contundente el malestar por la falta de soluciones», insisten desde Unión de Uniones, donde tachan de «puro maquillaje» el reciente paquete de medidas anunciado por Planas, que incluye un reforzamiento de las inspecciones y menos carga burocrática al hacer voluntario el denominado cuaderno digital. En la protesta también se exigió una solución a los daños de la fauna salvaje, así como reformas laborales y de seguridad social.

Bajo la presión de que las tractoradas se puedan extender en las próximas semanas, el foco del Gobierno se dirige ya al consejo europeo del lunes, donde Planas defenderá, entre otras medidas, una flexibilización de la PAC y de las denominadas cláusulas espejo, para que los productos importados de terceros países cumplan las mismas exigencias que en la UE. «Nuestro futuro está en juego y si quieren guerra, la tendrán», advierten desde el sector.