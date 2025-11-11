HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. EFE

El Gobierno eleva la retribución a las renovables para salvar su rentabilidad por la caída de los precios de la luz

El ministerio de Aagesen incrementa entre el 7,09% y el 7,398% las primas tras dos años de precios muy altos de la electricidad por la guerra de Ucrania

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Por primera vez desde hace ocho años el Gobierno ha puesto encima de la mesa un proyecto de orden que actualiza los parámetros retributivos a ... las energías renovables y que, en la práctica, supondrá un incremento de la tarifa eléctrica a partir del año que viene. El proyecto para el periodo 2026-2031 supondrá un incremento de costes al fijar una rentabilidad de entre el 7,09% y el 7,398%, según consta en la memoria económica de la propuesta publicada por el Ministerio de Transición Ecológica este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  4. 4

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  5. 5 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  6. 6 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  7. 7 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  8. 8 Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres 2025
  9. 9 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  10. 10 Un encuentro «muy extremeño»: Soraya Arnelas y Bebe comparten cita en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno eleva la retribución a las renovables para salvar su rentabilidad por la caída de los precios de la luz

El Gobierno eleva la retribución a las renovables para salvar su rentabilidad por la caída de los precios de la luz