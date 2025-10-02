El gasto de los turistas subió un 6,7% en agosto, la mitad que el año pasado, y confirma la ralentización del sector

Los 11,3 millones de turistas extranjeros que llegaron a España en agosto gastaron 16.400 millones de euros, un 6,7% más que el ... año pasado, según los datos que publicó este jueves el INE. Pese al incremento, es la mitad de lo que creció el gasto en agosto del año pasado (13%), lo que confirma la ralentización del sector a la que aluden los expertos en los últimos meses. Es un episodio «lógico» después de los incrementos «tan abismales» que ha tenido el sector desde que finalizó la pandemia, indican los analistas consultados.

El principal país emisor en cuanto a nivel de gasto en España fue, una vez más, Reino Unido. Los británicos gastan 2 de cada 10 euros que ingresa el sector turístico español. Le sigue Francia y Alemania, y entre los tres países copan prácticamente la mitad de los ingresos totales del sector. Y las comunidades más beneficiadas de ello son Baleares, donde recaen 4 de cada 10 euros de los ingresos, Cataluña y Andalucía, sumando entre las tres comunidades casi un 60% de los ingresos.

Sin embargo, las noticias menos positivas vienen por el lado del gasto medio por turista, que fue en agosto de 1.457 euros, lo que supone una pérdida del 2,5% respecto al gasto del mes de julio. Lo mismo ocurre con el indicador de gasto medio diario, que fue de 198 euros por persona, un 6% menos que el mes anterior.

En el conjunto de los ocho primeros meses del año, el gasto de los turistas internacionales ascendió a 92.500 millones de euros, un 7% más que hace un año. Han llegado hasta ahora 66,8 millones de turistas, aún lejos del objetivo de los 100 millones, pero un 4% más que el año pasado por estas fechas. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, explicó en una entrevista con este periódico hace unas semanas que su cartera nunca se ha puesto el objetivo de los 100 millones como una prioridad, y que saben que si no se alcanza este año será el siguiente.