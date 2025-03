Solo un tercio de los ingresos de los ricos proceden del trabajo

Dinero llama a dinero. Si eres rico es muy probable que lo sigas siendo y que cada vez lo seas más. Las rentas más altas ... obtienen menos de un tercio de sus ingresos del trabajo frente al 81% que representa el salario para el resto de los españoles en el total de sus rentas anuales.

¿De dónde les llega el dinero a los ricos? La primera fuente de sus ingresos son las ganancias patrimoniales (ventas inmobiliarias, de fondos de inversión, acciones, etc), que suponen el 37,44% de las rentas anuales para quienes ganan más de 600.000 euros al año, según el análisis estructural de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sumado al 18,89% que procede de las rentas del capital, resulta que el movimiento del dinero y del patrimonio les proporciona más de la mitad de sus ingresos anuales. Los sueldos tampoco son cojos, porque rondarían como poco los 200.000 euros.

Esta distribución es completamente distinta a la del promedio de los contribuyentes para quienes el 80% de las rentas proceden del trabajo y solo el 4,8% de las ganancias patrimoniales y el 2,8% de rentas del capital.

Pongamos por ejemplo una persona que gane un millón de euros al año. Según los datos de la última Memoria de la Administración Tributaria, de ese millón de euros, 370.4440 euros procederían de ganancias patrimoniales, 300.000 euros serían rentas del trabajo, 189.000 euros alcanzarían las rentas del capital y 106.500 euros provendrían de actividades económicas. Y eso sin contar losactivos que poseen a través de sociedades.

Por el contrario, para quienes ganan 25.000 euros al año, el salario les proporciona 22.500 euros, mientras que por ganancias patrimoniales apenas obtienen 320 euros. Es aquí donde se produce la mayor diferencia: en este nivel de ingresos solo el 1,28% de sus rentas proceden de ganancias patrimoniales frente al 37% de los más ricos.

En 2021, últimos datos publicados este año por el Ministerio de Hacienda, el saldo neto global de ganancias y pérdidas patrimoniales creció un 35,2% hasta los 24.261 millones de euros, derivados fundamentalmente de las transmisiones de bienes y reflejo de la recuperación del mercado inmobiliario y de la recuperación de los mercados bursátiles. También tuvo su influencia el aumento de las ganancias patrimoniales procedentes de ayudas públicas percibidas para paliar los efectos negativos de la pandemia de la covid 19.

Inmuebles

Las rentas inmobiliarias merecen capítulo aparte. Hay cerca de tres millones de contribuyentes (2.909.282) que declaran ingresos del capital inmobiliario. Desde 2008 -con la sola excepción del año de la pandemia- el peso relativo de esta fuente de renta no ha dejado de crecer. En 2008, el 7,8% de las declaraciones incluían esta fuente de renta y en 2021 alcanzaba ya al 13,2%, según los datos de la última Memoria de la Administración Tributaria. No cabe duda de que con la subida de los alquileres el peso de las rentas inmobiliarias habrá crecido aún más.

Del dinero y de su reparto se pueden decir muchas cosas. Una de las más irónicas y acertadas la dijo Winston Churchill, que tuvo notables ingresos pero que también derrochó a manos llenas. «El ahorro es una cosa muy hermosa especialmente cuando tus padres lo han hecho por ti», constató Churchill.

Desigualdad

Cada vez el reparto de la riqueza es más desigual y son los más ricos los que más incrementan sus patrimonios. El 10% más rico de la población en España concentra más de la mitad de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llega al 8%. Son datos del informe sobre desigualdad de Oxfam de este año.

En España, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty or Exclusion) se ha incrementado en el último año y alcanza ya al 26,5% de la población, unos 12,7 millones de personas, 400.000 nuevas personas en un año están en riesgo de pobreza o exclusión. Alrededor de 9,7 millones de personas viven en pobreza, con ingresos inferiores a 10.989 euros anuales por unidad de consumo (916 euros al mes). La carencia material y social severa se incrementa notablemente y afecta a 4,3 millones de personas residentes en España, el 9% de la población.

La desigualdad crece en todas partes. Mientras miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, las fortunas de los milmillonarios crecen desorbitadamente, señala el director general de Oxfam Intermon, Franc Cortada, en el informe.

Los multimillonarios son hoy tres billones de euros más ricos que en 2020. Según Oxfam, Elon Musk, magnate de los negocios sudafricano, Bernard Arnault, propietario de LVMH, Jeff Bezos, fundador de Amazon, Larry Ellison, de Oráculo, y el gurú de la inversión Warren Buffett han duplicado sus fortunas, mientras que la riqueza del 60% de la población más pobre ha disminuido.