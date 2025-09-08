Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Una revisión de la fiscalidad específica sobre la generación nuclear. Y, en concreto, eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos ... radiactivos. Esta es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en torno a la carga impositiva que soporta este tipo de energía y que ha llevado al debate sobre la prórroga del cierre del parque atómico a un punto muerto.

Los impuestos que soporta el sector no invitan a las propietarias a pedir una prórroga si éstos no se adecúan a ese alargamiento y Moncloa no se plantea ajustar la hoja de ruta pactada en 2019 si las eléctricas no cumplen las tres «líneas rojas» marcadas por el Ejecutivo: garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La generación eléctrica está sometida desde 2012 al tipo impositivo del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Este impuesto es un coste para los generadores eléctricos, que estos incorporan como un coste más cuando deciden el precio en su oferta de venta de energía en el mercado eléctrico. En segundo lugar, la ley 15/2012 estableció el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica (ICNG), que es específico para la generación nuclear.

El think tank propone eliminar este segundo gravamen -que tiene carácter estatal y no financia residuos sino otros costes del sistema eléctrico- que surgió para contribuir al aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema de ingresos y pagos regulados, en un contexto de alto déficit y deuda. «Los impuestos específicos sobre la nuclear (Ley 15/2012) generan 251 millones de euros anuales, pero la deuda eléctrica que los justificaba está casi extinguida», argumenta el estudio.

Según el trabajo firmado por Diego Rodríguez (UCM y Fedea), mantener un impuesto diseñado para un problema ya resuelto no tiene sentido económico. El texto subraya que los costes anuales de amortización de la deuda se reducen ya radicalmente desde el próximo año, y prácticamente desaparecerán en 2027. El autor considera que «es adecuado revisar las cargas regulatorias o fiscales heredadas de circunstancias pasadas cuando estas ya no están presentes y que, por tanto, no tiene sentido el mantenimiento de ese impuesto».

En cualquier caso, muestra que el impacto de su sustitución por un aumento temporal de los cargos «sería ínfimo en la factura de los consumidores domésticos, de alrededor del 1%, y de menor magnitud en la factura de los consumidores industriales»: «Esos impactos serían mucho menores que el aumento del coste de la energía asociado al cierre de los dos grupos nucleares», agrega, en relación Almaraz, previstos para 2027 y 2028.

Fedea también analiza la tasa autonómica específica y recomienda su reducción o eliminación si facilita la continuidad de los dos reactores, aunque reflexiona sobre el diseño del Impuesto especial sobre la electricidad que claramente perjudica a una región exportadora de energía como es Extremadura. En concreto, cifra en 82 millones de euros anuales en recaudación autonómica el impacto del cierre de Almaraz.

La tasa Enresa «bajaría automáticamente», según el estudio

Por otro lado, Fedea defiende que la tasa Enresa -que es un coste que pagan las eléctricas y no los ciudadanos- es necesaria y debe mantenerse porque financia costes reales y específicos de desmantelamiento, aunque asegura que ésta bajaría automáticamente si se prolonga la operación, al repartirse los costes entre más años de producción. Es decir, los costes del Plan de Gestión de Residuos Radioactivos (PGRR se reparten entre más años y más MWh producidos, lo que incrementa la recaudación total para el fondo y reduce el importe unitario de las tasa por cada MWh generado.

En un escenario analizado por la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, si toda la vida útil del parque nuclear pasara de 40 a 50 años, la tasa podría reducirse hasta un 50%, «si bien esos cálculos se basaban en un PGRR ya desfasado», detalla. En suma, el autor concluye que las razones comentadas «justifican plenamente, al menos, retrasar el calendario de cierre acordado a comienzos de 2019 entre las empresas titulares de las centrales y Enresa».

Asimismo, justifica que una eventual desaparición de este impuesto «solo tendría impacto sobre los contribuyentes si fuera necesario cubrir el hueco dejado en la financiación de los costes distintos a las redes a través de nuevas transferencias realizadas desde el Tesoro». Esa posibilidad de sufragar esos otros costes mediante los Presupuestos Generales del Estado, y largamente debatido no se explora en el inform, aunque asume que «en la medida en que la continuidad del parque de generación nuclear tenga efectos positivos sobre los consumidores eléctricos deben ser estos, y no los contribuyentes, los que afronten la disminución de esos ingresos», señala.

Fedea subraya que esta revisión fiscal permitiría alinear los precios de la electricidad con los objetivos de descarbonización, sin cargar más costes sobre los hogares. Mantener el cierre de nucleares tal y como está planificado presionará, a su juicio, los precios de la energía en el mercado mayorista, aumentará las emisiones de CO2 y obligará a un uso más intensivo de ciclos combinados de gas, concluye el informe.