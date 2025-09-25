HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción

El recorte de plantilla afectará de manera especial a las cinco plantas germanas

Juan Carlos Barrena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:26

La crisis del automóvil ha alcanzado al mayor productor mundial de piezas para su fabricación. El grupo Bosh ha anunciado hoy la supresión de 13. ... 000 empleos hasta 2030, sobre todo en Alemania y su departamento de 'Mobility'. Un portavoz de la empresa destacó que los mayores recortes de puestos de trabajo se llevarán a cabo en sus plantas de Stuttgart-Fuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen y Bühl/Bühlertal, todas ellas en el sureño estado federado de Baden-Württemberg, así como en su factoría de Homburg en la región del Sarre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  3. 3 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  4. 4 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  5. 5

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  8. 8

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  9. 9 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  10. 10 Atropello en un paso de peatones de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción

El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción