Pocas veces el turismo había generado tantos titulares. Siempre se ha dado por hecho la buena marcha -excepto en los años de pandemia- de un ... sector que ahora algunos consideran masificado. Las protestas ciudadanas por la turistificación se han ido extendiendo por el país, unas quejas a las que «hay que poner la oreja» y, sobre todo «tomar decisiones». El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (Barcelona, 1965), muy conocedor de las consecuencias del turismo de masas tras haber sido alcalde de Barcelona, entiende las protestas, pero pide «no exagerarlas» y rechaza a quienes critican el peso del sector en la economía en una entrevista a este periódico en el marco del congreso de la industria digital de Ametic.

-¿No hay techo en el volumen de llegada de turistas? ¿Se llegará a los 90 millones de visitantes este año?

-Estamos viviendo un gran incremento de turistas, pero ponemos mucho más énfasis en el gasto. Es evidente que crecemos también en visitantes y sí superaremos los 90 millones sin ninguna duda, aunque aún quedan meses para cerrar el año y no tengo una varita mágica, pero la evolución es de crecimiento. El tema es cómo gestionar este crecimiento. El crecimiento en sí mismo no tiene sentido si no contribuye al desarrollo económico y al bienestar de las regiones. En lo que estamos trabajando es en diversificar productos, descubrir muchos otros sitios en España más allá de los destinos tradicionales que estaban vinculados al producto sol y playa, que era la apuesta de hace 30 o 40 años. Por tanto, diversificar productos, desconcentrar destinos y desestacionalizar en el tiempo. Y también tengo que decir que los gobiernos autonómicos se han incorporado a esta dinámica. ¡Cómo ha cambiado esto en un año! Lo que se decía hace un año y lo que se dice ahora. Ha cambiado muchísimo. Había algunas cosas que había que gestionar. Yo siempre que veo una pancarta me pregunto a ver qué pasa allí. Es un toque de alerta, es algo que te ayuda a mejorar.

-Pero las protestas no son puntuales, sino que se han extendido por toda España.

-Ha habido más puntos y nos obliga a gestionar, nos obliga a gobernar.

«Sería letal para España despreciar un sector como el turístico que nos aporta tanto»

-¿Pero usted entiende que haya gente quejándose por la masificación turística?

-Me lo tomo como un input, como un mensaje que hay que abordar. Hay que abordar sin maximizar, sin exagerar el impacto. Pero no solo hay que respetar, sino que hay que poner la oreja.

-¿Está de acuerdo en que las protestas tienen mucho que ver con el precio de la vivienda?

-Es uno de los factores. En algunos sitios el exceso de vivienda dedicada a turismo puede colisionar y allí donde pasa hay que tomar decisiones como acotar la oferta de apartamentos turísticos por ejemplo. Ahora bien, una política de vivienda va mucho más allá de esto. Solo hay algún punto de contacto entre turismo y vivienda, que es en estos sitios donde colisiona, y aquí hay que tomar decisiones y hay que gestionar.

«Fiarlo todo al turismo es un error, pero negar su importancia también»

-¿No se puede presionar un poco más a las comunidades y ayuntamientos a que tomen medidas y apliquen la Ley de Vivienda como hace Cataluña?

-No, yo creo que hay que respetar. El turismo y las competencias en la ordenación en un Estado descentralizado como España es competencia de las comunidades autónomas. Desde el Estado proveeremos de una plataforma en función de un reglamento europeo que permitirá un registro único de cada apartamento y las autoridades competentes conocerán mejor el panorama gracias a esta plataforma digital del Estado. Ahora, quien tiene que tomar las decisiones no es el Estado, son las comunidades y los ayuntamientos, porque yo en esto creo mucho en la política de proximidad. Porque una fórmula no vale para todo el Estado, porque yo conozco municipios donde hay margen para apartamentos turísticos y en cambio en la ciudad de donde yo procedo (Barcelona) el alcalde ha decidido que en algunos años desaparecerán. Es su potestad. Él conoce bien su realidad, las tensiones y los retos.

-¿Y el veto de Barcelona no cree que puede hacer descender el número de turistas y eso también afectar al resto de España?

-No, yo creo que cada territorio tiene que tomar sus decisiones. Lo que sí que yo desde el Gobierno del Estado digo es que hay que tomar decisiones, es decir, que hay que establecer una política dinámica. Hay que tomar decisiones cada uno en función de su realidad. ¿Cómo vamos a tratar el turismo de igual forma en Extremadura o Castilla-La Mancha que en Baleares o Cataluña? Son retos y realidades totalmente diferentes. Yo por eso quiero ser muy respetuoso con los liderazgos regionales y locales. No porque me quiera desentender, sino porque yo creo que ellos conocen perfectamente la realidad y tomarán las buenas decisiones.

«La tecnología de Talgo es apreciada por muchos países y queremos que se siga fabricando en España»

-En la pandemia se hablaba mucho de reconvertir la economía española a un modelo más industrial en lugar de turístico. ¿La llegada masiva de turistas ha hecho olvidarnos de esta idea?

-No estoy de acuerdo. Yo defiendo el mix. La diversificación económica es una de nuestras fortalezas. No creo en que son vasos excluyentes. Es decir, el aporte de demanda de producto industrial que conlleva al turismo tira de muchos sectores industriales. Acabo de visitar una empresa de la industria cárnica y sé lo que el turismo les supone de demanda adicional. El turismo puede representar un 12, un 13, un 14% del PIB, no representa la mitad del PIB en términos generales. Y además defiendo que no represente un porcentaje tan elevado, pero es muy importante que tenga su rol. Es decir, creo en un mix, pero yo diría que sería letal despreciar un sector como el turístico en el que somos líderes y que nos hace grandes aportaciones. Otro tema es fiarlo todo, que para nada estamos haciendo esto. Todos los Pertes al final son fondos para fortalecer y modernizar nuestro tejido industrial.

-Pero el crecimiento económico sigue muy basado en el turismo.

-Estamos creciendo mucho más que el resto de Europa, pero en este periodo el crecimiento es muy diferente al que tuvo España antes de la crisis del 2008, que se basaba solo en construcción y turismo. Ahora, en cambio, estamos teniendo un modelo mucho más sano porque está basado en la diversificación económica. Un país que tiene el don de tener la atractividad y que hace que tantos millones de personas le visiten, convertir esto más en un problema que en una oportunidad me parece un grave error.

«Ahora el modelo de crecimiento es mucho más sano que antes de 2008, cuando solo se basaba en construcción y turismo»

-¿Somos la envidia de muchos?

-Bueno es evidente y por eso nosotros nos encanta colaborar para ayudar a diversificar también el turismo en el mundo, porque es una magnífica fuente económica. Es un error cuando es monocultivo y es una gran oportunidad cuando forma parte de un mix diversificado. Fiarlo todo al turismo es un error, pero negar su importancia es otro error.

-La opa frustrada de Talgo por los húngaros de Magyar Vagon deja a la empresa en una complicada situación. ¿Qué opciones valora más positivamente? ¿Skoda? ¿CriteriaCaixa?

-Talgo es un forma parte de un sector estratégico y tiene un liderazgo tecnológico muy relevante que es evidente que no hemos querido perder. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de reindustrialización donde socios financieros e industriales le den fortaleza y futuro al proyecto de Talgo, que es tan importante para la movilidad sostenible en España y que tiene tanta proyección en todo el mundo, porque ellos tienen tecnologías que son apreciadas por muchas regiones en el mundo y esto lo que queremos es que se fabrique en España.

-¿La opción de Skoda entonces les encajaría?

-Sí, pero estamos trabajando y barajando diferentes opciones. Lo que hemos querido es que una empresa pionera que tiene tanta innovación y tantas patentes sea el motor de reindustrialización. Estamos en una fase de reindustrialización, de captar y retener actividad de manufactura en España.

«En Cataluña tienen que reflexionar sobre si quieren ser útiles para el desarrollo de la región a la que representan»

-Sigue en el aire también que el Gobierno autorice a los saudís de STC la compra del 9,9% de Telefónica después de un año. ¿Cómo va el proceso?

-Es competencia de Defensa y de Economía. Somos una economía abierta a la inversión y agradecemos el interés que España concita en múltiples inversores, y en algunos sectores lo único es que sí preservamos la autonomía estratégica.

-¿Para cuándo la cuarta convocatoria del Perte VEC dotado con 1.200 millones?

-De los 1.200 millones son su mayor parte préstamos, pero hay 250 millones en subvenciones y es algo que acometemos a finales de este año para desarrollarlo durante todo el 2025. Ahora estamos terminando las resoluciones del Perte VEC II y estamos empezando a ejecutar el Perte VEC III. Estamos en un proceso de transformación de la industria del automóvil que es esencial y estratégica para nuestra economía.

-El sector turístico no entiende por qué no se ha hecho un Perte turístico directamente para abordar la transformación del sector.

-Porque cada cada sector tiene la mejor figura. El sector del turismo está formado por millones de autónomos, trabajadores y empresas y, por tanto, la articulación de la figura Perte se consideró que no era la adecuada, pero se ha hecho una inversión histórica en turismo. Entonces estamos ante a una estrategia que no se llama Perte, pero que para el turismo es mucho mejor que el Perte, con una dotación económica histórica que otros sectores industriales ya quisieran tener para sí.

«Apelo al independentismo útil»

-Los Presupuestos generales están ya casi listos para presentarse en unas semanas. ¿Ve viable que salgan adelante con un panorama político tan fragmentado?

-Este es un Gobierno que nació fruto del diálogo con mucha gente diferente de esta España diversa y plural. Y es evidente que el impulso de unos Presupuestos lo haremos con el mismo método. Nuestra vocación es de aprobar los Presupuestos, es el gran objetivo, pero es evidente que esto depende de nuestra vocación y de la capacidad que tengamos. Yo creo que a todos los grupos les interesaría tener unos nuevos Presupuestos porque este es un proyecto que nos conviene no solo al Gobierno, sino a toda la sociedad española. Por cierto, también a Cataluña.

-¿Y cómo se puede gobernar con partidos como Junts que arañan cada voto?

-En Cataluña también les interesará el poder tener este proyecto en España que vaya desarrollándose. Diferentes formaciones políticas irán a congresos del próximo otoño y tienen que hacer su reflexión estratégica de cuál son sus horizontes y sus objetivos, y cuáles son las estrategias para conseguir sus objetivos. Bueno, yo apelo al independentismo útil, es decir, en Cataluña a veces hay el debate sobre si uno se aproxima o no a sus grandes objetivos. Es si es útil a la sociedad a la que dice representar. Yo hago apelación porque creo que toda fuerza política tiene derecho a sus objetivos de política de máxima, pero también yo creo que tiene que hacer la reflexión de si quiere ser útil para el desarrollo social, económico de la región, de la nación a la que representa.