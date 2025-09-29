HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paneles solares y molinos de viento en Guadalajara.

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

El 'cero eléctrico' hizo reformular los planes de Red Eléctrica y España pasó de proporcionar un 65% de la energía desde fuentes renovables a solo el 54%

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:11

El 28 de abril se produjo el gran apagón en España y los planes del Gobierno en el uso de las energías renovables cambió por ... completo. España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde fuentes de energías renovables en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publica este lunes la oficina estadística europea, Eurostat. Red Eléctrica comenzó con su 'modo reforzado' a partir del mes de mayo e inyectó al sistema más fuentes de energía no renovable como gas natural o nuclear para dar más estabilidad a la red y no volver a caer en un apagón como el que dejó a oscuras a prácticamente toda la Península Ibérica a final de abril.

