España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE El 'cero eléctrico' hizo reformular los planes de Red Eléctrica y España pasó de proporcionar un 65% de la energía desde fuentes renovables a solo el 54%

El 28 de abril se produjo el gran apagón en España y los planes del Gobierno en el uso de las energías renovables cambió por ... completo. España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde fuentes de energías renovables en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publica este lunes la oficina estadística europea, Eurostat. Red Eléctrica comenzó con su 'modo reforzado' a partir del mes de mayo e inyectó al sistema más fuentes de energía no renovable como gas natural o nuclear para dar más estabilidad a la red y no volver a caer en un apagón como el que dejó a oscuras a prácticamente toda la Península Ibérica a final de abril.

España ha sido históricamente uno de los países de la UE con mayor porcentaje de energías renovables en su sistema, pero el apagón cambió la dinámica y en junio por primera vez la media europea superó a la de nuestro país. Mientras que en abril España superaba a la UE en más de doce puntos (de un 51,8% de porcentaje de energías renovables en la UE a un 64,8% en España), en junio la media europea se situó en 54,7% de uso de renovables frente al 54,4% en España.

