España envejece… ¿y la economía languidece?

Alarma en el mercado laboral español: no hay relevo en una España que envejece a pasos agigantados. Tanto, que se coloca en el pelotón de salida de los 37 países más desarrollados del mundo con un mayor ritmo de crecimiento de personas mayores y se sitúa entre los cinco de Europa con más edad a sus espaldas.

Y el futuro pinta peor. En los próximos 25 años la actual implosión de jubilados que ya se está produciendo -a consecuencia del retiro de la generación del 'baby boom'- se triplicará y pondrá contra las cuerdas la actividad económica en España. ¿Dejará de «ir como una moto» (como dice el presidente Sánchez) y caerá en picado ante esta falta de relevo generacional?

En esta última semana la voz de alarma ha saltado desde tres frentes distintos:

En boca de la OCDE, la organización que integra a los principales países del mundo, que advirtió que España tendrá en 2050 tres jubilados por cada cuatro potenciales trabajadores y un gasto en pensiones descomunal: será el país que dedique mayor proporción del PIB al pago de más de 10,5 millones de prestaciones públicas, que llegarán a sobrepasar los 15 millones. Su receta: reducir la cuantía de las nuevas pensiones al vincularlas a la esperanza de vida y al calcularlas con más años de cotización (teniendo en cuenta como mínimo los últimos 35 años de trabajo). En boca de BBVA Research y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que alertó de que ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones que se producirán a lo largo de la próxima década, con especial incidencia en las profesiones más cualificadas y, por tanto, más difíciles de reemplazar. En boca de Foment del Treball, es decir, de los empresarios catalanes, que, en un escenario más crispado y polarizado que nunca, dieron un paso al frente por los inmigrantes. «Les necesitamos tanto como el agua que bebemos y el aire que respiramos», imploró su presidente, Josep Sánchez Llibre

Las cifras que ofrecen los estudios elaborados por estos tres organismos ponen los pelos de punta. Por reflejar solo alguna…

-En la actualidad uno de cada cinco habitantes censados en España tiene más de 64 años; es decir, está jubilado o su retiro será inminente, según el último padrón publicado recientemente por el INE.

-En apenas un año se han sumado más de 250.000 personas a este colectivo de +64 y su peso se ha duplicado desde 1975, cuando representaban el 10% del total.

-A lo largo de la próxima década se jubilarán en torno a 4,5 millones de trabajadores.

-Los mayores de 80 también han duplicado su peso en el primer cuarto de siglo y suponen el 6,2% del total.

-Una de cada cinco personas activas tiene 55 años o más, con notables diferencias territoriales: del 30% de Zamora al 18,3% de Cádiz.

-La esperanza de vida en España rompe techo: se eleva ya a los 84 años y nos colocamos en el top tres de los países más longevos del mundo. Es más, la edad a la que se alcanza la muerte con más frecuencia no es la setentena ni la ochentena, sino que ha llegado ya a los 90 (al menos en Cataluña).

Y al otro lado de la moneda...

­-España se queda sin niños. Los bebés se están convirtiendo en una especie en peligro de extinción. El número de nacimientos se ha desplomado en más de 100.000 y, a este paso, pronto caerá por debajo de la barrera de los 300.000.

-Cada mujer apenas tiene 1,1 hijo, mínimos históricos, una vez que las inmigrantes están asimilando el comportamiento de las españolas.

-Durante 2024 la población menor de 16 años se redujo en 100.000 personas.

En este escenario de una España envejecida, cada vez con menos niños y con una oleada de inmigrantes insuficientes para compensar el boom de jubilaciones y el desplome de la natalidad, se producirá un tremendo desequilibrio en la próxima década que provocará un déficit de más de 1,4 millones de trabajadores, lo que significa que un 6,3% de los empleos no podrán cubrirse. ¿Quién pagará las pensiones? ¿Quién cuidará de nuestros mayores? ¿Quién los protegerá? ¿Quién atenderá sus problemas de salud? ¿Quién les cocinará? Los empresarios catalanes han salido en tromba a pedir, a suplicar, un pacto social para afrontar los nuevos retos demográficos, en el que se implique el Gobierno, los sindicatos, la patronal, la sociedad y la economía en su conjunto. Porque no hay discusión posible: España y su economía necesitan inevitablemente de la inmigración para progresar. Si queremos mantener el actual ritmo de crecimiento económico y de empleo, es urgente atraer a más inmigrantes y mejor cualificados.