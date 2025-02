España ha dejado sin adjudicar uno de cada cinco euros de los fondos europeos

España ha dejado sin adjudicar hasta el momento 11.144 millones de euros de fondos europeos en las convocatorias y licitaciones ya resueltas. Los remanentes en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han aumentado y alcanzan ya los 7.522 millones ... de euros en el caso de la Administración General del Estado y los 3.622 millones de euros en el caso de las comunidades autónomas, según el análisis de ejecución hasta junio de este año realizado por la unidad Next Generation de LLYC. Eso significa que hay cerca de un 22% de los fondos europeos que no se ha adjudicado y que se puede perder si el Gobierno no realiza nuevas convocatorias para asignar esos fondos. Y debe hacerlo pronto porque le queda poco tiempo ya que los fondos deben estar adjudicados y los proyectos en marcha o con su ejecución finalizada para agosto de 2026. De seguir con este nivel de ejecución sin acelerarla, al finalizar el plazo quedarían 17.000 millones de subvenciones europeas sin adjudicar de un total de 83.000 millones.

Los fondos europeos siguen un proceso laborioso hasta su impacto final en la economía. Primero, el país debe cumplir una serie de objetivos e hitos para que Europa apruebe el desembolso. Una vez recibidos, se abren las convocatorias y los concursos para repartir ese dinero en línea con los objetivos de inversión que han sido pactados con la Comisión Europea y que figuran en el PRTR, es lo que se denomina fondos comprometidos. El siguiente paso es resolver esas convocatorias y adjudicarlos a proyectos concretos y en eso consiste la ejecución de los fondos. Puede que a las convocatorias no acudan suficientes proyectos para repartir todo el dinero asignado porque no sean lo suficientemente atractivas o que los proyectos no reúnan las condiciones exigidas. Normalmente no todos los fondos europeos se gastan; es lo que ocurre con los fondos Feder, ddonde se devuelve entre el 20% y el 30% de lo asignado a España. Pero no deja de ser una oportunidad perdida.

La Unión Europea ha concedido a España, en cifras redondas, 83.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido que no hay que devolver si se ejecutan (73.319 millones inicialmente y 10.000 millones más en la Adenda) y 80.000 millones en préstamos reembolsables. Cuando se ha superado ya ampliamente el ecuador del periodo de ejecución previsto para los fondos Next Generation, de los 41.896 millones de euros comprometidos mediante convocatorias y licitaciones, las que se han resuelto a fecha 30 de junio de 2024 tenían una dotación total de 35.501 millones de euros (84,73% de lo comprometido), habiéndose adjudicado un total de 27.979 millones (el 78,81% de lo resuelto), según el análisis de LLYC. Utilizando una muestra significativa, el informe establece que las comunidades autónomas, de media, presentan un 74,19% de adjudicación sobre lo resuelto, y un 59,01% de resolución sobre lo comprometido, adjudicando hasta ahora 14.662 millones de euros.

En cuanto al destino de los fondos por sectores económicos, la movilidad sostenible sigue siendo el que más recursos ha obtenido, sobre todo por la importante apuesta del Gobierno por el ferrocarril. El sector de la digitalización aumenta su relevancia en la ejecución del PRTR respecto de semestres anteriores, fundamentalmente por el desarrollo del KIT Digital y las importantes inversiones en digitalización de las administraciones públicas, seguido por la transición energética, la I+D+i y la transformación de la industria.

Si atendemos al tipo de beneficiario que ha percibido los fondos, el sector público sigue siendo mayoritario, aunque la diferencia se está estrechando (un 44% para los públicos frente a un 41% para los privados). Teniendo en cuenta que los 10.000 millones de euros en subvenciones que quedan por adjudicar irán destinados sobre todo a PERTEs, se puede prever que en la ejecución final de las subvenciones del PRTR el mayor importe puede ir destinado al sector privado.

En la adjudicación por ministerios, destaca que Industria, que es el departamento que ha comprometido más fondos en convocatorias, sigue presentando un índice de adjudicación bajo (60%), aunque continúa mejorando respecto de semestres anteriores. El MITMA es el departamento, entre los que gestionan más fondos, que tiene un índice de resolución más alto (de casi el 100%). En cuanto a adjudicación de licitaciones, el MITMA, que concentra el 53,5% de los fondos licitados por la AGE, tiene también una buena tasa de adjudicación, mientras que Hacienda se ha especializado en gestionar licitaciones a través de entidades dependientes, como TRAGSA y otras, cuya eficacia resolutoria y para la adjudicación es también notable.

En cuanto al estado del cumplimiento de los hitos y objetivos, tras la reciente aprobación del cuarto desembolso por parte de la Comisión (desembolso cuya solicitud tuvo que retrasarse, y una parte menor no ha sido todavía pagada por la falta de cumplimiento de un objetivo), España ha cumplido oficialmente 181 de los 595 hitos de reforma y objetivos de inversión. Por tanto, aún quedarían pendientes 414 (158 hitos y 256 objetivos) asociados a seis desembolsos pendientes, dos desembolsos más tras el reajuste de calendario aprobado con la Adenda, de aquí a mediados de 2026. Para alcanzar el ritmo previsto, el Ejecutivo debe cumplir durante el último semestre de 2024 los 57 hitos de reforma y 61 objetivos de inversión pendientes, vinculados al desembolso de 26.258 millones de euros y a su consiguiente compromiso y adjudicación.

A nivel europeo, existe una importante disparidad entre los países de la UE respecto del cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos, estando España entre los países más avanzados al respecto (es el Estado miembro que ha recibido más fondos en concepto de transferencias, es decir, no reembolsables). Italia, que tuvo problemas para percibir el tercer desembolso por problemas de cumplimiento de compromisos, es el único país que ha percibido cinco desembolsos y ha solicitado ya el sexto. Portugal, que percibió el tercer y cuarto desembolso juntos a finales de 2023, no ha solicitado aún ninguno más, y Hungría y Suecia son los únicos Estados que no han recibido aún ningún desembolso.

LLYC concluye que la ejecución de los fondos europeos es «un desafío que hay que superar y una oportunidad que España no puede permitirse perder».