España, a la cabeza de la UE en reclamaciones extrajudiciales

El adelanto electoral frustra dos nuevas leyes para los consumidores

Uno de los efectos colaterales del adelanto electoral decidido por el hoy presidente en funciones, Pedro Sánchez, fue que un total de 59 proyectos de ley, algunos incluso en la última fase de su tramitación parlamentaria, se quedaron finalmente en el camino al disolverse las Cortes. Y entre ellos estaban dos nuevas normas que iban a afectar de lleno a los consumidores y que una vez se formalice un nuevo Ejecutivo tardarían, en el mejor de los casos, al menos medio año en salir adelante.

La primera de ellas y también la que, en principio, puede resultar menos problemática es la Ley de Servicios de Atención al Cliente, que pretendía acabar con gran parte de las deficiencias que éstos presentan, Así, se iba a imponer un límite de tres minutos de espera telefónica para consultas informativas, de posventa y reclamaciones. También se preveía que la llamada fuera atendida por una persona si así lo requería el cliente y no por un servicio robotizado, además de que para las webs comerciales el período de atención fuera de 24 horas.

Sobre las reclamaciones, la nueva norma establecía que fueran resueltas en menos de 15 días y que hubiera un canal gratuito de atención abierto de forma permanente. Sin embargo, no se contemplaba ninguna compensación al cliente o castigo a la empresa si no contestase o lo hace fuera del plazo máximo. Otra de las quejas de las asociaciones de consumidores era que los nuevos requisitos se aplicasen solo a las grandes empresas (con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anuales) y no a los servicios de atención al cliente de la Administración.

El segundo proyecto de ley para los consumidores que se vio frustrado es el que ponía en marcha la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, de la que se venía hablando hace un lustro y que se ocuparía de las reclamaciones inferiores a 20.000 euros. Solo le restaba ya el visto bueno del Senado, pero no dio tiempo para satisfacción del sector bancario, que había mostrado su oposición al considerar que iba a generar «mucha litigiosidad». Tampoco les convencía que las propias entidades tuvieran que financiar el nuevo órgano según el número de procedimientos ganados o perdidos, aunque también se penalizarían con hasta 1.000 euros las quejas «de mala fe» o su reiteración en casos ya resueltos.