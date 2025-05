El truco de Tesla: el 40% de su ganancia en 2024 fue en créditos para que otros puedan contaminar

Tesla vende coches eléctricos, baterías, paneles solares y también derechos de emisión, lo que permite a otras empresas seguir contaminando. «Obtenemos créditos negociables en el ... desarrollo de nuestra actividad bajo diversas regulaciones sobre vehículos de cero emisiones, gases de efecto invernadero y combustibles limpios», señala la compañía de Elon Musk en sus comunicaciones a la SEC, el regulador bursátil estadounidense. Se trata de un negocio opaco y altamente rentable para Tesla, ya que cuatro de cada diez euros que la compañía ganó en 2024 procedían de estas ventas.

La «política verde» de la automovilística, bajo el nombre de Automotive Regulatory Credits, le permitió en 2024 ingresar un total de 2.763 millones de dólares, unos 2.656 millones de euros al cambio actual.

Desde 2020, la cifra no baja de la barrera psicológica de los 1.000 millones de dólares y, en los últimos doce meses, por primera vez, superó los 2.000 millones hasta alcanzar los 2.763 millones de dólares, un 33% más que en 2023.

La cifra no muestra signos de agotamiento y Tesla ya ha recaudado más de 10.000 millones de dólares con este sistema, ya que incurre en costes mínimos para obtener estos créditos de carbono. Los ingresos de su venta se traducen en ganancias netas.

La ralentización de las ventas mundiales de vehículos eléctricos está impulsando, curiosamente, los ingresos de Tesla. La apuesta por los coches híbridos por parte de otros fabricantes hace que estos deban comprar créditos de carbono al gigante de los vehículos eléctricos.

En más de una decena de estados norteamericanos, los fabricantes de vehículos están obligados a vender un cierto número de coches de cero emisiones para mantenerse en su mercado tradicional, el de motores de combustión. Sin embargo, muchos de ellos no cumplen con este requisito o no logran alcanzar las ventas suficientes. Es ahí donde Tesla, que no los necesita, ha encontrado un negocio.

Aunque la firma de Musk no detalla quiénes son sus clientes, sí han trascendido varios nombres. Stellantis, el gigante automovilístico surgido de la fusión entre Fiat Chrysler (FCA) y Peugeot (PSA), fue uno de los compradores de estos «derechos de emisión» al menos hasta finales de 2020.

Mitad de los beneficios

La venta de estos créditos, junto con los negocios de generación de energía, sostiene las cuentas de Tesla y ya representa la mitad de sus beneficios.

En 2024, Tesla sufrió el primer descenso de producción de su historia. En total, la compañía fabricó 1,77 millones de vehículos, lo que representa una caída del 4%. No fue la única reducción: los beneficios de Tesla se redujeron a la mitad en 2024 en comparación con el año anterior. La empresa obtuvo un beneficio de 7.091 millones de dólares, unos 6.800 millones de euros al cambio, lo que supone un 53% menos que en 2023.

En contraste, los ingresos procedentes de soluciones energéticas y unidades de almacenamiento aumentaron un 67% (hasta 10.086 millones de dólares), mientras que los ingresos por servicios y otros negocios crecieron un 27% (hasta 10.534 millones).