HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Netflix REUTERS

Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max

Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:42

Comenta

Movimiento empresarial de calado en el negocio mundial del streaming. Warner Bros, propietaria de HBO, Max ha iniciado conversaciones exclusivas con Netflix para la venta ... de su plataformay los estudios de cine y televisión, según indicaron a 'Financial Times' fuentes familiarizadas con la situación. De salir adelante esta operación, Netflix podría aprovechar el catálogo de HBO Max para reducir las tarifas al contratar ambas plataformas. Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav, que lanzó el pasado mes de octubre un proceso competitivo de licitación por sus activos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  4. 4

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  7. 7 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  8. 8 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  9. 9

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol
  10. 10 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max

Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max