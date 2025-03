Siemens Gamesa anuncia un recorte de 4.100 empleos, 430 de ellos en España

Siemens Gamesa ha comunicado a su plantilla este martes el plan de ajuste en el que ha trabajado en las últimas semanas y con el ... que pretende contrarrestar la sangría de miles de millones de euros en pérdidas cosechados durante los últimos ejercicios. Además de una reorganización de departamentos, la compañía va a centrar su proceso de adelgazamiento en los aerogeneradores terrestres, que son precisamente la división que concentra la práctica totalidad del empleo de la empresa en España.

En la actualidad, Siemens Gamesa tiene en todo el mundo 29.000 empleados -5.000 en España- y la compañía ha mostrado su intención de prescindir de 4.100. Más de la mitad, 2.600, son empleados de oficinas y ya se sabe que 430 salidas se producirán en España. Por el momento se desconoce el impacto que este ajuste tendrá en el País Vasco, donde la empresa tiene un millar de empleados, aunque se intuye que puede ser importante ya que en la localidad vizcaína de Zamudio está la sede social de la empresa -ya un mero apunte registral y burocrático-, y el cuartel general de la división de generación terrestre, la que sufrirá un mayor recorte.

La empresa se ha comprometido a descender más en el detalle de las cifras a mediados del próximo mes de julio, momento en el que convocará una mesa para iniciar conversaciones con los representantes sindicales. A partir de ese momento se iniciarán los trámites que concluirán con la presentación de un ERE. Las declaraciones realizadas en las últimas semanas por el presidente de la compañía, Christian Bruch, permiten anticipar que en principio la empresa no optará por los despidos forzosos -aunque algunas fuentes no descartan esta opción-, sino por medidas no traumáticas y también una oferta de traslados. En este último caso, todo indica que la mayor parte aunque no todas serían ofertas de empleo fuera de España ya que estarían destinadas a incrementar la plantilla dedicada a actividades de generación marina, 'offshore', que están centradas en el norte de Europa.

Abandonar algunos países

El proceso de ajuste implica el cierre de las actividades de producción en China, Brasil e India -en este país se apunta también la posibilidad de vender la actividad o alcanzar una alianza con un nuevo socio- y también una reducción de la plantilla dedicada a la producción de palas en Portugal. En total serán 1.500 los trabajadores dedicados a la producción que serán considerados excedentes, mientras que en el área de oficinas serán 2.600. El país donde el impacto en oficinas será mayor es Dinamarca, con 560 empleos, seguido de España con 430 y Alemania, donde se prescindirá de 364 trabajadores.

La empresa ha reiterado su deseo de concentrar sus actividades de venta de aerogeneradores terrestres en Europa y Estados Unidos, de ahí que vaya a cerrar sus unidades de producción en China, India y Brasil. En el área de fabricación de España -tan solo hay una factoría de ensamblaje de aerogeneradores en la localidad soriana de Agreda y otras plantas de producción de componentes- no se prevé un ajuste duro de plantilla aunque si se van a plantear, al parecer, expedientes de regulación temporal. La razón es el parón de fabricación que tiene la empresa tras los fallos técnicos detectados en sus aerogeneradores 4X y 5X, que espera reanudar en el último trimestre aunque de forma parcial.

Un amplio historial de pérdidas

Siemens Gamesa arrastra pérdidas superiores a los 8.000 millones de euros y para el presente ejercicio están presupuestados otros 2.000 millones de números rojos. Los máximos responsables de la compañía ya han anticipado que no esperan volver al punto de equilibrio -ese momento en el que ni se gana ni se pierde- hasta 2026, tras atravesar un largo desierto de ventas.

Por otra parte Siemens Gamesa mantiene conversaciones avanzadas con el Gobierno español y con un conjunto de entidades financieras con el objetivo de obtener nueva financiación para respaldar este proceso de recuperación. La compañía, que ya ha recibido 7.000 millones de euros en avales del Gobierno germano, ha pedido al gabinete de Pedro Sánchez que aporte también un respaldo financiero a cambio de mantener actividad en España.