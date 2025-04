Ribera mantiene en Bilbao la presión sobre Repsol y pide acelerar la transición energética «sin tomarse un recreo»

Aunque ha asegurado que es «neutral», lo cierto es que sus palabras denotan todo lo contrario y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ... no oculta un tono de satisfacción tras conocerse que Iberdrola ha demandado a Repsol por publicidad supuestamente engañosa y competencia desleal. Teresa Ribera ha apostado este miércoles por «acelerar la transición energética sin tomarnos un recreo», en una alusión directa a quienes apuestan por un proceso más pausado y que tenga en cuenta también el riesgo de provocar un daño irreparable en el tejido industrial. Lo ha hecho a la entrada de los pabellones del BEC en Barakaldo, donde la ministra asiste a la jornada inaugural del Wind Europe, el certamen más importante de Europa que congrega a las principales empresas y profesionales del sector eólico.

«Tenemos que acelerar la respuesta a los efectos en el cambio climático», ha apuntado la vicepresidenta para remarcar que no está en el lado de lo que ella misma ha definido como «retardistas». Un calificativo con el que en algunas ocasiones se ha referido de forma directa al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. El martes Ribera ya había tomado postura pública a través de un mensaje colgado en las redes sociales en las que mostraba su respaldo a que el 'greenwashing' -teñir de verde y ecológico cosas que no lo son- haya llegado a manos de los jueces.

Como ya es conocido, Iberdrola ha presentado en un juzgado una demanda por competencia desleal contra Repsol, al estimar que esta última compañía utiliza mensajes de supuesta alineación con la ecología y la transición energética que, en su opinión, no son reales. Las campañas de publicidad de Repsol, objeto de una parte de la demanda de la eléctrica, han conseguido que la firma liderada por Imaz tenga un notable éxito en el mercado de la distribución eléctrica, hasta conseguir ya 1,5 millones de clientes y un aumento de casi 300.000 nuevos usuarios de esta energía el pasado año. Su oferta de reducir hasta 20 céntimos por litro en los combustibles de sus gasolineras a quienes contraten también con el grupo Repsol la electricidad y el gas ha sido bien recibida por el mercado. Por contra, Iberdrola sufre una progresiva perdida de clientes de electricidad en España, pese a que aún conserva el liderazgo en ese segmento, con 10,8 millones de clientes.

Ribera no ha dudado en mostrar su sintonía con la demanda presentada por Iberdrola, «porque todos debemos exigir más claridad en los mensajes e incluso algunos países, como Reino Unido, ya han prohibido determinadas campañas de publicidad de las compañías petroleras». También ha remarcado que en este caso «haya sido una empresa privada la que ha planteado la demanda y no una organización no gubernamental». En esta misma línea ha señalado que al margen de esta actuación judicial de la que ha advertido que «no sé el recorrido que pueda tener», Teresa Ribera ha añadido que «el Gobierno va a estar muy vigilante en este tipo de cuestiones, porque hay que evitar que haya distorsiones».