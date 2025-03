El presidente de Microsoft considera «no significativo» despedir a un 5% de la plantilla La compañía rescindirá el contrato a unos 10.000 trabajadores, aunque Alberto Granados no detalló cómo afectará el reajuste en España

El presidente de Microsoft España, Alberto Granados, aseguró que un despido del 5% de la plantilla, planes que ya ha anunciado la compañía a nivel mundial, «no es significativo» sino que se envuelve en un proceso «normal» de las compañías tecnológicas en el que se están ajustando a la demanda actual. Es por lo que tal y como explicó en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum este lunes, lo que está haciendo Microsoft es «repriorizar y fortalecer determinadas áreas y proyectos de manera ágil».

Es decir, a pesar de los despidos anunciados, de los cuales no explicó de que manera y en qué porcentaje afectarán a la plantilla española, para Granados «los empleos no se destruyen sino que se van a donde son necesarios». Es por lo que aseguró que los ceses no tendrán impacto en la construcción de sus centros de datos en Madrid y el lanzamiento de su región en la nube. «Hay determinadas áreas en las cuales hemos desinvertido y hay determinados proyectos en los que te tienes que ajustar a la demanda», continuó.

En concreto, con los centros de datos que Microsoft planea operar en Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes para su región en la nube, el directivo estima que tendrán un impacto en la economía de 15.000 millones de euros y generarán alrededor de 50.000 empleos.

Sea como fuere, el anuncio de la tecnológica se produjo hace tan solo dos semanas. En concreto, Microsoft rescindirá el contrato a unos 10.000 trabajadores de todo el mundo. Aún así, para el alto representante de Microsoft en España, y aunque enfatizó que «nadie es inmune a la situación actual», recordó que su compañía ha crecido un 50% en los últimos tres años en cuanto a personal. Un crecimiento, a su juicio, conservador con respecto a otras grandes tecnológicas que aumentaron hasta en un 70% y que ahora también han anunciado despidos.

Y es que desde finales del pasado año y desde que comenzó 2023, el goteo de despidos en grandes empresas tecnológicas ha sido constante. La última en anunciar un reajuste de plantilla fue Spotify, que despedirá al 6% de sus trabajadores (600 de entre los 9.800 empleados).

Según el portal layoffs.fyi, quien lleva la cuenta del número de despidos que se han producido en las tecnológicas, ya son cerca de 68.500 los despidos que se han producido solo en 2023 en un total de 229 compañías. Según el mismo portal, en 2022 este número ascendió a 158.951 empleados de 1.035 tecnológicas.

Pero en cuanto al desarrollo de la digitalización en España, Granados hizo hincapié en las necesidades de formación de talento especializado para cubrir la demanda del sector digital, algo que considera que es el principal freno para las empresas, por encima de la situación económica.

Además, recordó que, teniendo en cuenta que la Inteligencia Artificial va a suponer un espacio muy importante del desarrollo económico y vital de los próximos años, la implantación de esta tecnológica en las pequeñas y medianas empresas debe ser aún más ambicioso. Y es que mientras que el 34% de las empresas están utilizando la Inteligencia Artificial en España, solo el 6% de ellas son Pymes. De modo que para Granados, «las grandes tienen que ayudar a las pequeñas».

