HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Isla EP

Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé

Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración

EP

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56

Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume desde este miércoles, 1 de octubre, ... la presidencia de Nestlé después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  2. 2

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  5. 5 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  6. 6 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes
  10. 10

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé

Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé