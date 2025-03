Meta despedirá a 11.000 empleados y congela las contrataciones hasta 2023

Clara Alba Madrid Miércoles, 9 de noviembre 2022, 12:49 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

La avalancha de despidos en las grandes tecnológicas se intensifica. Tras la decisión de Twitter de prescindir de la mitad de su plantilla, Meta confirmó ayer que despedirá a 11.000 empleados, el 13% de un total de 87.000 trabajadores. La compañía propietaria de Facebook también congelará las nuevas contrataciones hasta el primer trimestre de 2023.

«Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo llegamos aquí», indicó el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, a través de un comunicado. El joven empresario reconoce que cometió un error al pensar que la mejora de los ingresos experimentada durante la pandemia sería permanente, lo que permitiría acometer grandes inversiones. «Desafortunadamente, esto no salió como esperaba; no solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión, el aumento de la competencia y la pérdida de anunciantes han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo esperado. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello», insistió.

El primer ejecutivo de la compañía ha transmitido a sus empleados que el nuevo entorno obliga a los recortes para ser más eficientes en términos de capital. Y es que en los últimos meses, Facebook ya ha trasladado buena parte de sus recursos a lo que denomina 'áreas de crecimiento de alta prioridad', entre las que destacan proyectos de inteligencia artificial, publicidad y -sobre todo y lo que menos gusta al mercado- al desarrollo del Metaverso.

Los inversores siguen sin ver con buenos ojos la firme apuesta de la compañía por este segmento de negocio, al considerar que requerirá una enorme inversión a cambio de una rentabilidad que no está garantizada. Esta perspectiva, junto a otros factores comunes al sector tecnológico como el negativo impacto de la subida de los tipos de interés, ha provocado que las pérdidas de la empresa en Wall Street superen el 70% este año.

El miércoles, tras el anuncio de los ajustes, la cotizada se revalorizó un 8% al cierre de los mercados europeos. Pero los analistas siguen sin tener claridad en torno al futuro de una empresa que en apenas dos años había doblado su número de empleados, desde los 44.000 trabajadores con los que contaba a mediados de 2020, para hacer frente a ese cambio de modelo que, de momento, no está dando los resultados esperados.

Hace dos semanas, Facebook publicó sus cuentas trimestrales, en las que contabilizó una caída del 52,2% del beneficio neto, hasta los 4.395 millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual). Los ingresos, de su lado, descendieron un 4,5%, hasta los 27.714 millones.

Mensaje a los inversores

Ante esta situación, Zuckerberg también ha querido aprovechar el comunicado de los despidos para lanzar un mensaje a los inversores. «Estamos enormemente subestimados como empresa, pues millones de personas utilizan nuestros servicios y nuestras comunidades siguen creciendo», asegura. «Confío en que si trabajamos de manera eficiente, saldremos de esta recesión más fuertes y resistentes que nunca», insiste en su comunicado.

La decisión de Facebook llega apenas unos días después de que Twitter, otra gran plataforma del sector, anunciase el despido de 3.700 empleados, la mitad de su plantilla, en un proceso muy polémico por la fórmula escogida para llevarlo a cabo, vía mail y con errores en los despidos que la compañía está ahora intentando subsanar. En algunas de sus sedes como la española, los sindicatos ya han advertido que si el ajuste no se acomete bajo la fórmula del despido colectivo que rige en el país, las salidas se considerarán nulas.

Parece que Meta ha tomado buena nota de la situación y ha dejado claro que los recortes que afecten a los trabajadores fuera de EE UU se realizarán siempre teniendo en cuenta las leyes laborales de cada país. En principio, las condiciones ofrecidas serán igual para todos. La idea es pagar cuatro meses de sueldo a los empleados afectados por los despidos y dos semanas por cada año de servicio, sin límite, además de asumir también el pago de los días libres o las vacaciones que no se hayan disfrutado. Facebook también ha asegurado que mantendrá el seguro sanitario que ofrece a los empleados y a sus familias durante seis meses desde el momento del despido.

En España, la compañía cuenta con un 'staff' de unas 60 personas que aún desconocen el número concreto de afectados. También habrá que esperar para comprobar si la firma suspende finalmente su promesa de contratar a 2.000 personas para desarrollar un centro de datos en Talavera de la Reina (Toledo). Un proyecto con el que el vicepresidente de Infraestructuras de la compañía se comprometió tras una reunión en marzo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.