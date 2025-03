Juan María Nin, nuevo presidente del Círculo de Empresarios

La junta directiva del Círculo de Empresarios ha nombrado por unanimidad a su vicepresidente Juan María Nin, como futuro presidente de esta asociación empresarial. El ... nombramiento se hará efectivo el 19 de marzo de 2024, fecha en la que termina el mandato del actual presidente, Manuel Pérez-Sala, quien viene presidiendo el Círculo durante los últimos tres años.

Juan María Nin (Barcelona, 1953) es abogado-economista por la Universidad de Deusto y Master in Laws por la London School of Economics and Political Sciences. Es un profundo conocedor del mundo de la gestión empresarial, las finanzas, la energía y la política económica internacional y tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado.

El centro de su trayectoria profesional ha sido el sector bancario, siendo uno de los artífices de los procesos de fusión de bancos y cajas más importantes del país. Ha sido vicepresidente y consejero delegado de La Caixa, Criteria y Fundación Caixa (junio 2007-julio 2014), consejero delegado de Banco Sabadell (2002-2007) y director general de Banco Santander hasta 2002. También ha estado involucrado en el negocio de la energía como miembro de los consejos de administración de Cepsa, Repsol y Gas Natural, entre otras empresas.

Hasta muy recientemente ha sido miembro del consejo de administración de Société Generale y en la actualidad es presidente de Itínere Infraestructuras, Hábitat, Morabanc y de ITP Aero. Es también operating partner de Corsair Capital, miembro del consejo asesor de la Mutualidad General de la Abogacía, del Global Advisory Board de Service Now y presidente del European Advisory Board de Metyis.

Desde que formó parte del equipo del ministros para las Relaciones con las Comunidades Europeas (1978-1980) que negoció la adhesión de España al Mercado Común, es un firme partidario del proyecto de Europa y, como expresidente de la Fundación Consejo España-EEUU, un experto en las relaciones bilaterales entre ambos países. Asistente regular a Bilderberg, FMI, Greenmantle y otros foros internacionales y autor de libros y artículos de opinión sobre economía y ciencias sociales.

Comentarista habitual en medios de comunicación y autor del libro «Por un crecimiento racional» sobre la crisis de 2008 y otras publicaciones. Forma parte del Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim de Bilbao desde diciembre de 2022 y ha sido patrono de la Fundación de ESADE Business School, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, del Consejo de Administración de Deusto Business School y del Consejo Rector de APD. Posee, entre otras distinciones la Gran Cruz de la orden del Mérito Civil, la Cruz del Mérito Policial y La Llave de Barcelona.

El Círculo de Empresarios, fundado en 1977, es un centro de pensamiento en el que participan cerca de doscientos empresarios y altos ejecutivos de las principales empresas que operan en España, tanto nacionales como multinacionales. Tiene como principales objetivos la promoción del libre mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social del empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar, así como el fomento del espíritu emprendedor.

Bajo el lema «Ideas para crecer», el Círculo impulsa el crecimiento de nuestra economía y de nuestras empresas, la mejora de la calidad de las instituciones y los comportamientos responsables y éticos en el mundo de la empresa. El Círculo quiere contribuir con sus reflexiones y propuestas a la mejora de la sociedad española promoviendo siempre el interés general.