Una empresa española te lleva en globo al espacio por 150.000 euros

El SpaceX de Elon Musk a la española. Así se podría definir, a muy grandes rasgos, a Halo Space, la compañía española cuyo objetivo es llevar turistas al «espacio cercano» en solo dos años. La compañía, fundada en 2021 y que ofrecerá vuelos comerciales de cero emisiones entre 25 y 40 kilómetros de altura, ha anunciado que su primera operación con turistas se lanzará en 2026 después de haber realizado ya cinco vuelos de prueba con éxito. El próximo será en junio desde Arabia Saudí.

Los ocho pasajeros por vuelo que llevará la nave podrán observar con ventanas panorámicas la curvatura del planeta y la inmensidad del espacio en un trayecto de unas seis horas de duración. Esto será posible gracias a su globo estratosférico, que va equipado con una cápsula presurizada que ofrece una vista de 360 grados.

El objetivo de esta empresa es operar 400 vuelos al año desde España, Estados Unidos, Australia y Arabia Saudí a partir del año 2029 para llevar a la estratosfera a 3.000 pasajeros al año a 150.000 euros el billete. En diez años la compañía espera llevar hasta 10.000 turistas al año, con vuelos simultáneos desde sus distintas bases. Los billetes se podrán empezar a reservar a finales de este año o principios del que viene.

Ampliar Aterrizaje en el desierto de California de uno de los vuelos de prueba de Halo Space. RC

Carlos Mira, consejero delegado (CEO) de Halo Space, aseguró en rueda de prensa que este proyecto es completamente innovador: «No hay nadie en el mundo que esté haciendo este proceso». El directivo puso en valor que la sostenibilidad es su punto fuerte, solo por detrás de la seguridad. El directivo reconoció que son vuelos «caros» pero mucho más asequibles que otras experiencias de viajes turísticos al espacio que hay actualmente y que superan el millón de euros. Además, Mira confirmó que los precios de los vuelos comenzarán a bajar en cinco años de operación.

La nave es una cápsula de 5 metros de diámetro y 3,5 metros de altura, muy espaciosa y en la que el pasajero tiene la misma atmósfera que en un avión comercial, explicaron desde la compañía, por lo que los pasajeros se pueden mover o hablar de forma completamente normal. El descenso y aterrizaje se hace a través de un paracaídas dirigible tipo parapente.

Lanzamientos desde el sur de España

El primer vuelo comercial que se lanzará en 2026 aún no tiene base de origen fijada, aunque la primera certificación para volar se recibirá de Estados Unidos, por lo que tiene «papeletas» para ser este el punto de salida. En España habrá una base de lanzamiento, pero la compañía no desveló cuál será la zona donde se instalará, aunque será en el sur del país y no se espera que pueda estrenar su primer vuelo hasta dentro de tres años porque la autorización de la agencia europea es «más lenta que las demás».

La compañía trabaja con empresas líderes del sector aeroespacial como CT Engineering, Aciturri, GMV y B2Space para el diseño, fabricación, integración, pruebas y certificación de estos vehículos espaciales. Desde 2021, Halo Space ha invertido 10 millones de euros en el proyecto y la compañía prevé una financiación total de entre 80 y 90 millones de euros.