El Gobierno designa a Carlos Ocaña, un afín a Sánchez, como su consejero de Telefónica

Solo dos semanas después de que el Estado haya alcanzado el 6% de participación en Telefónica a través de la SEPI, (Sociedad Estatal de ... Participaciones Industriales), el Gobierno ha decidido como nuevo consejero de la operadora a Carlos Ocaña Orbis, según confirman a este periódico fuentes conocedoras. El nombramiento se producirá por cooptación, es decir, será necesaria la salida de un miembro del actual consejo de administración de Telefónica. Esta salida se producirá en las próximas horas.

El siguiente paso será el nombramiento de Carlos Ocaña como nuevo miembro del consejo, algo que se producirá este mismo miércoles en la reunión del consejo de administración en la que se aprobarán los resultados trimestrales que se presentarán a los analistas y los medios el jueves. El economista designado por el Gobierno para representar a la SEPI fue jefe de gabinete de Miguel Sebastián en su etapa como ministro de Industria, y director adjunto de gabinete en la oficina económica de Moncloa. En la actualidad trabaja en el gabinete de comunicación del Real Madrid. A Ocaña se le relaciona con la tesis de fin de carrera del presidente Pedro Sánchez, aunque el economista nunca ha llegado a confirmar este punto.

El Ejecutivo tenía previsto reclamar un consejero cuando su participación subiera por encima del 6% en la operadora, algo que alcanzó a finales de abril. La intención del Gobierno es alcanzar el 10% de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete antes de verano, para «salvaguardar una empresa estratégica» española después de la entrada de los saudíes a través del fondo STC, que compraron un 9,9% de la compañía el pasado año, un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros que están a la espera de luz verde por parte del Ministerio de Defensa. El Estado deberá desembolsar más de 2.300 millones de euros en total para hacerse con el 10% de Telefónica, según su valor actual en Bolsa.

El Estado, principal accionista

Por tanto, actualmente el Estado es el segundo accionista en la operadora, pero el primero en capital directo, si no se tienen en cuenta los derivados que posee STC. El Gobierno ya había trasladado su intención de pedir un asiento en el consejo de administración de Telefónica, aunque la participación del 6% actual no es, en teoría, suficiente para ello, ya que el umbral se sitúa en el 6,66%. No obstante, otros accionistas con una menor participación, como CriteriaCaixa, que tiene el 5,007% del capital, sí está presente en el Consejo. Otros accionistas relevantes son BBVA, con el 4,83% y La Caixa, con el 2,51%.

Cuando alcanzó el 5%, la SEPI aseguró que su vocación era de «permanencia» y que su participación «aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía». Además, destacó que esta entrada en Telefónica «contribuye a la protección de las capacidades estratégicas de una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional».