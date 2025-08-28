HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reuters

Glovo cifra hasta en 860 millones los pagos que la Seguridad Social podría reclamarle por su modelo laboral en España

La compañía defiende la legalidad de su negocio, aunque asegura que pagará las multas en el segundo sementre del año

José A. González

José A. González

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:09

Al menos 450 millones de euros. Esa es la cantidad que la Seguridad Social reclama a Glovo en concepto de cotizaciones y multas, derivadas de ... su anterior modelo laboral implantado en verano de 2021. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, como advierte su matriz alemana, Delivery Hero, en la memoria financiera publicada este jueves con motivo de la presentación de sus resultados semestrales.

