Ford renuncia a 106 millones de los fondos europeos para el coche eléctrico en Valencia La multinacional justifica su decisión con el argumento de que no podían aprovechar la financiación del Perte por los ajustados plazos

Ford ha renunciado a los 106 millones de euros de financiación de los fondos europeos ante el temor de no poder ejecutar la transformación de la planta de Almussafes para fabricar vehículos eléctricos antes de 2026. Este es el año en el que termina el plazo de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del programa 'Next Generation' y a la multinacional no le cuadraban las cuentas para superar esta carrera a contrarreloj.

Este movimiento implica un retraso en los planes iniciales de la compañía, que demorará la ya anunciada electrificación de la planta valenciana. También le hará perder liquidez a la marca del óvalo, que se verá obligada a buscar otras vías de ingresos. A lo que no afectará será a la reconversión ya que desde todas las partes involucradas en este proceso se insiste en que en ningún momento se ve comprometido el futuro de la planta de Almussafes, que está asegurado.

La factoría valenciana venció la competición interna impuesta por la compañía tras imponerse a la opción alemana de Saarlouis. La dirección debía decidir si apostaba por una u otra para fabricar los nuevos coches electrificados que supondrán la totalidad del negocio europeo a partir de 2030.

La multinacional ha informado que la revisión de su hoja de ruta para el Viejo Continente «introduce un retraso en nuestros planes de producción para España, lo que significa que no podemos aprovechar el programa de financiación Perte».

La marca del óvalo había sido una de las más beneficiadas del Perte al obtener 106 millones de los 700 asignados. De ellos, 68,5 millones correspondían a subvenciones directas y 37,8 a préstamos con condiciones muy ventajosas. El respaldo más significativo fue hacia Seat-Volkswagen, que ha sido la que más ayudas recibirá al tener cerrado el proyecto de la gigafactoría de baterías de Sagunto.

Desde Ford quieren dejar claro que refuerzan «el compromiso con nuestra planta de Valencia ya que las operaciones de Ford en España siguen siendo una parte fundamental de nuestra estrategia para Europa». De hecho, agradecen al Gobierno español su cooperación y esperan trabajar junto al Ejecutivo y la Generalitat Valenciana para buscar oportunidades de financiación adicionales.

Reacción de la plantilla

La noticia ha sorprendido a la plantilla, que creía que la incertidumbre se había terminado una vez se había confirmado la electrificación de las instalaciones españolas. Por ello, desde el comité de empresa encabezado por UGT se ha querido hacer un llamamiento a la calma.

Desde el sindicato remarcan que lo realmente «decisivo y fundamental» para la asignación de la nueva plataforma eléctrica de Ford era «que los trabajadores alcanzásemos un acuerdo con la dirección, que asegurase un clima laboral estable y garantizase las inversiones necesarias para acometer esa transformación». Algo que se ha logrado.

«Queremos trasladar a la plantilla y al conjunto de la sociedad tranquilidad, ya que no está en cuestión acometer las inversiones que garantizan la construcción de la plataforma eléctrica comprometida en dicho acuerdo y que garantiza miles de puestos de trabajo en muy buenas condiciones», insisten.

Este llamamiento a la calma ha sido reiterado por parte de la Generalitat y el Gobierno, que mantienen una comunicación directa con Ford. Insisten en que el futuro está asegurado y recuerdan que siempre ha habido una estrecha colaboración, que se ha materializado también en otro tipo de ayudas. Las mismas seguirán presentes en los próximos años pese a la renuncia a los fondos del Perte.