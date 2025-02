El fondo británico Zegona compra el 100% de Vodafone España por 5.000 millones La compañía confía en cerrar la operación en el primer trimestre de 2024 y ofrece al ex CEO de Euskaltel ser el nuevo consejero delegado

El negocio de Vodafone en España llevaba meses en el alambre y finalmente este martes se comunicó la adquisición por parte del fondo británico Zegona del 100% de la filial de la operadora. La compra se firmó a cambio de 5.000 millones de euros y supone que tras 22 años de operaciones en nuestro país, Vodafone España cambia de manos con el fin de reflotar el negocio.

Se inicia así una nueva etapa para el mercado de las telecomunicaciones en España, coincidiendo además en el tiempo con la próxima fusión entre Orange y MásMóvil, lo que reorganizará todo el sector y hará más intensa la competencia. Por el momento el operador seguirá con el mismo nombre, ya que el acuerdo incluye una cláusula que permite a Zegona utilizar la marca Vodafone en España durante diez años tras la firma.

¿Quién estará al frente de la nueva compañía? La intención del fondo británico es fichar al ex CEO de Jazztel y Euskaltel, José Miguel García, como nuevo consejero delegado. Su previsión es que la operación quede cerrada en el primer trimestre de 2024 tras recibir luz verde por parte del Gobierno, según aseguró este martes el consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, en rueda de prensa. Además, en materia de normativa, también necesitarán que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Europea den su visto bueno a la compra, lo que se puede dilatar unos cuatro meses.

«Tenemos un par de cosas que necesitamos resolver antes de completar la operación (...) Tenemos que aplicar a través del régimen de inversión directa extranjera en España. Hemos pasado por eso antes, cuando nos involucramos en Euskaltel y Telecable, así que entendemos ese proceso y tendremos respeto por ese proceso en el ambiente español», explicó O'Hare.

Los 5.000 millones de euros que Zegona pagará por Vodafone corresponden a 3,9 veces el Ebitda del operador, y el grupo inversor explicó que financiará la compra mediante una combinación de nueva deuda y un aumento de capital. Se ha comprometido a financiar la deuda de la operadora por un valor de 4.200 millones, un crédito que el fondo ha logrado a través de un consorcio liderado por Deutsche Bank.

«Estamos muy ilusionados con la oportunidad de volver al mercado español de las telecomunicaciones. Esta atractiva adquisición supone nuestra tercera operación en España, tras el éxito de Telecable y Euskaltel. Con nuestra estrategia claramente definida y nuestra probada trayectoria, confiamos en crear un valor significativo para los accionistas», afirmó el CEO de Zegona.

La firma incluye también otros acuerdos transitorios y a largo plazo entre Vodafone y Zegona para servicios que incluyen el acceso a la contratación, IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés), itinerancia móvil y servicios de operador, añade la firma.

4.000 empleos en el aire

Por el momento no se conoce qué ocurrirá con los casi 4.000 trabajadores de Vodafone España. Desde la operadora no quisieron hacer comentarios sobre este punto y en Zegona no detallaron cuáles son los planes a corto plazo con la plantilla actual de Vodafone. Hace solo cinco meses que la operadora había anunciado que recortaría 11.000 empleos en Europa y que ponía a la filial española «bajo revisión» por sus decepcionantes resultados de los últimos tiempos.

Preguntado por este asunto, si bien O'Hare no descartó que vaya a haber despidos, hizo hincapié en que hay otras formas de rebajar costes desde el punto de vista del negocio más allá de reducir la plantilla. «Vemos muchas oportunidades en todas las partes para hacer el negocio más productivo, simplificarlo y hacerlo mucho menos complejo», insistió.

Los resultados llevaban siendo complicados desde hacia un tiempo. En el tercer trimestre la filial española, que supone el 10% del total de los ingresos del grupo, perdió 87.000 clientes de móvil y 65.000 de banda ancha, en parte debido a la decisión de subir las tarifas el pasado mes de enero por la elevada inflación. En total, la operadora cuenta en España con 13,5 millones de clientes de móvil y 2,9 millones de banda ancha, mientras que en televisión la base de usuarios se redujo hasta los 1,4 millones tras perder 33.000 clientes.

Con el nombramiento del nuevo consejero delegado en España, Mario Vaz, se buscaba reformular la estrategia de la operadora para consolidar un modelo de gestión que dé impulso al negocio. El nuevo CEO había elegido hace unos meses a Federico Colom como nuevo director de Estrategia y Transformación, precisamente para acelerar la competitividad comercial de la empresa. Colom fue el director financiero de Orange España que pilotó el acuerdo de fusión con MásMóvil.

