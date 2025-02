Las constructoras renuncian a un tercio de los contratos públicos ante la no revisión de precios

Amparo Estrada Madrid Martes, 30 de enero 2024, 18:16 Comenta Compartir

Las empresas dejan desiertos o renuncian a un tercio del número de contratos de las administraciones en obra pública o concesiones (el 10% de las ... licitaciones de obra pública y el 21% de las concesiones administrativas medidas en volumen de gasto) porque con las actuales condiciones no llegan a cubrir costes. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, utilizó estos datos del Ministerio de Hacienda sobre la obra y servicios públicos que se quedan en el cajón para reclamar cambios en la ley de desindexación (aprobada en 2015 para no incrementar los pagos con la inflación) y una reforma de la ley de contratación pública ante el aumento de los costes de la energía y de los materiales en la construcción. El presidente de la CNC subrayó que el coste de la energía –que puede suponer hasta un tercio del coste de la obra– en 2023 casi duplicó el de 2021. Ycon los materiales ocurre algo similar. Con la ley de desindexación ya no hay revisión de precios que permita incorporar estos incrementos de coste, lo que supone «un riesgo» para las pymes, que acaban «renunciado, desistiendo o abandonando» dicho contrato ante la imposibilidad de asumir los costes, explicó en rueda de prensa Fernández Alén. Esta situación y la escasez de mano de obra «preocupa» a los ministerios inversores, como el de Transportes o el de Vivienda, que temen no llegar a cumplir todos los proyectos con los fondos europeos.

La patronal de la construcción propone volver al sistema anterior a 2015 con revisiones oficiales de precios y que no se aplique la ley de desindexación a la contratación pública; un mecanismo estable de revisión de precios de contratos de obra, concesión y servicio que incluya los incrementos del coste de la mano de obra y de la energía; y ampliar el régimen excepcional del tope de la revisión de precios de hasta el 20% dado que el incremento de costes ronda el 26%. Tanto UGT como CC OO coinciden con la patronal en reformar la contratación pública. En esta línea, el secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya, reclamó a la Administración dejar de licitar dando el contrato a la empresa que menos precio ofrece. Por otro lado, preguntados por la intención del Gobierno de facilitar la entrada de extranjeros para que cubran aquellos puestos en los que falta mano de obra, el secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, expresó el rechazo del sindicato a que se traigan «inmigrantes al peso, de manera temporal y precaria», aunque eso signifique perder parte de los fondos 'Next Generation UE' destinados a la construcción. El presidente de la CNC comentó que podrían faltar entre medio millón y 700.000 trabajadores. «Necesitamos alumnos», insistió Fernández Alén. En la actualidad se forman 95.000 alumnos aunque hay capacidad para formar a 200.000. El número de trabajadores del sector de la construcción e 2008 alcanzaba los 2.450.000; tras estallar la burbuja inmobiliaria se quedaron apenas 1.200.000 trabajadores y apenas ha crecido ese número, ya que ahora hay 1.400.000 trabajando en el sector.

