La CNMV admitió que para Ferrovial podría ser más «breve y simple» salir a Bolsa en EEUU desde Países Bajos Un informe expone que no habían descubierto impedimentos para que la empresa saliera a Bolsa desde España, pero que este proceso no se había hecho nunca, como ya había explicado el presidente de la CNMV al Congreso en marzo de 2023

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señaló en abril de 2023, en plena polémica por el traslado de la sede de Ferrovial a Ámsterdam, que aunque no había impedimento alguno en salir a cotizar en la bolsa de Estados Unidos desde España, quizás el proceso podía ser «más breve y simple» desde Países Bajos que desde España.

El informe lo elaboró la CNMV a petición del Gobierno –ahora se publica obligado por Transparencia– para valorar los argumentos esgrimidos por la empresa que preside Rafael del Pino para justificar el traslado de sede social.

El documento de la CNMV expone que no se han identificado impedimentos para salir a Bolsa en Estados Unidos desde España, pero que eso solo se podría comprobar mediante una solicitud formal de una empresa española, que hasta entonces no se había dado. Por lo tanto, reconoce que «no puede descartarse» que pudiera «emerger alguna dificultad» en el proceso de solicitarse. También recoge el informe que «es igualmente plausible que, al existir precedentes de compañías en otras jurisdicciones europeas (Holanda, entre otras) que ya cuentan con compañías que han transitado el proceso de la cotización directa, el análisis y experiencia previa (...) pueden hacer que el proceso sea más breve y simple que si se iniciase desde España, donde no existen precedentes».

No obstante, la CNMV asegura no tener inconveniente «en explorar fórmulas, aunque sean novedosas, que puedan representar oportunidades para los emisores españoles, siempre que se preserve la protección del inversor». Y, en el caso de evidenciarse, tras una solicitud formal, cualquier impedimento concreto, hasta ahora no identificado, en la legislación o en los procedimientos operativos, el supervisor bursátil se muestra dispuesto a analizar la conveniencia de cualquier modificación y a promover los cambios pertinentes.

Toda esta valoración que el supervisor detalló en el documento al Ministerio de Economía fue explicada previamente en marzo de 2023 por el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. Buenaventura expuso a los diputados que no se habían «encontrado impedimentos legales o regulatorios que hicieran inviable la cotización de cualquier compañía en Estados Unidos sin dejar de estar domiciliada y cotizada en España». Y también precisó, según consta en el Diario de Sesiones, dos cosas: «No estoy afirmando que sea fácil o inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos por primera vez desde España por parte de una compañía cotizada. Tampoco estoy diciendo que en ese camino, una vez presentada la solicitud, no pueda aparecer una dificultad que ignoramos, porque, obviamente, si la ignoramos, no podemos saber cuál es, básicamente porque no depende de nosotros, depende de que el depositario estadounidense quede satisfecho de la documentación, las explicaciones y las respuestas que le ofrezca la compañía que quiere cotizar allí —tan sencillo como eso— y del régimen legal español de valores cotizados, de forma que, si hay interés, hay que hacer esa solicitud y hay que transitar ese camino», señaló. Y la segunda precisión se refería a la colaboración desde la CNMV: «Lo que sí les puedo asegurar es que si en ese camino apareciera alguna dificultad que hoy nadie ha conseguido identificar, que es posible que ocurra, desde la CNMV daremos todo nuestro apoyo a cualquier emisor español, sea Ferrovial o sea cualquier otro, que quiera explorar esa posibilidad».

Ferrovial trasladó su sede a Países Bajos y su presidente aludió a la seguridad jurídica que le ofrecía aquel país, lo que provocó durísimas críticas por parte del Gobierno. En la documentación exigida por la SEC, el supervisor estadounidense, la empresa de Rafael del Pino reconocía riesgos reputacionales y fiscales por su traslado a Ámsterdam, así como «debilidades materiales» en sus controles internos. La empresa continúa a la espera de poder cotizar en el Nasdaq en el primer trimestre de este año.

