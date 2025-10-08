HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Edificio de la Comisión Europea, en Bruselas. EFE

Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

El Gobierno tendrá un plazo de dos meses para resolver las cuestiones planteadas por la Comisión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:50

La Comisión Europea ha llamado la atención sobre España este miércoles, abriendo un procedimiento de infracción por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje ... de mano. Bruselas ha mandado al país una carta formal de aviso, ya que considera que «ha fallado en alinear la legislación nacional con la normativa aérea europea», al multar con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Norwegian Airlines y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano.

