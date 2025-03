Economía Extremeña, una revista para unir e impulsar el crecimiento de la región

J. M. M. Viernes, 15 de julio 2022, 21:22 Comenta Compartir

Aliados para crecer. Con este título ha nacido el primer número del Especial de Economía Extremeña. «Un proyecto que surge con vocación de continuidad», expuso Mar Domínguez, directora de HOY, en la presentación de la revista que tuvo lugar en la mañana de este viernes en Badajoz.

Una alianza, la que plantea la publicación, que es casi un deseo: el de que todos los sectores de la economía remen en la misma dirección para tratar de superar las debilidades que tiene Extremadura. «La mejor guía para avanzar en unos momentos donde se ciernen las incertidumbres», expuso Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, sobre esta idea de trabajo en común. Al mismo tiempo agradeció la apuesta de HOY por liderar un proyecto periodístico novedoso para la región. «La libertad de información es sustento de otros derechos fundamentales, como la libertad de opinión, la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos», expuso Blanco-Morales, que asumió el compromiso, en nombre de su Gobierno, de ofrecer cada vez con mayor calidad los datos de su gestión.

El primer paso de ese deseo de unión expresado por la vicepresidenta regional se dio ayer. Antes del acto en el que se presentó de manera oficial la revista, los empresarios invitados a la cita, muchos de los cuales tienen presencia en las páginas de la publicación, compartieron conversaciones e ideas en un desayuno celebrado en los salones del Hotel Río de Badajoz.

El sector agrario, con tanto peso en la economía regional; el energético, tan de actualidad; la construcción o el turismo son tratados en una revista en la que también hay espacio para el análisis del sector exterior y de las exportaciones extremeñas, de la obra pública o de la llegada de los Fondos Next Generation a la región. Entrevistas a empresarios, directivos y responsables políticos y la opinión de voces conocedoras de Extremadura y de su tejido empresarial completan una publicación que también quiere crecer. «La idea es incorporar contenidos en los sucesivos números para que se convierta en una publicación de referencia en materia económica», remarcó la directora de HOY al dar la bienvenida a los asistentes.

Incertidumbre

«A pesar de nuestras debilidades y carencias, que las tenemos, creemos que es posible construir una región más fuerte, capaz de adaptarse al nuevo entorno global y de afrontar los retos que el momento presente nos plantea», volvió a mirar al futuro Blanco-Morales.

Esa coyuntura actual es compleja. Muchos meses llevan los empresarios poniendo sobre la mesa las dificultades que tiene enfrentarse a la incertidumbre. La pandemia, que se ha cebado con algunos sectores económicos, tuvo efectos sobre la economía muy particulares ya que provocó una crisis de demanda, con los confinamientos, pero también una crisis de oferta con la interrupción de las cadenas de suministro. A largo plazo, eso ha provocado una inflación que ya se notaba desde finales del verano de 2021, pero la guerra en Ucrania ha terminado por elevar a límites desconocidos en España en los últimos 30 años.

Extremadura no es ajena a esa situación. Esta semana se ha conocido el dato del IPC (Índice de Precios de Consumo) del mes de junio y en la región se registra un incremento del 10,6% en el último año, cuatro décimas más que la media nacional.

La previsión de dejar atrás la crisis económica causada por la crisis sanitaria del coronavirus a través del consumo se ha complicado con la inflación. Aun así, las expectativas en el corto plazo son al alza. «Hay una perspectiva de crecimiento, en torno al 4% en 2022 y también, aunque no muy elevada, para 2023», aportó Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja en Extremadura, que atendió a HOY tras la presentación de Economía Extremeña.

Eso sí, el directivo lo condiciona todo a una moderación de la inflación, algo que cree que se va a producir. «La inflación no es tanto de demanda como de oferta, y está motivada por el sector energético y por las materias primas; con la estabilización del precio de las materias primas que se está produciendo esperamos que la segunda parte del año pueda haber cierta ralentización de la inflación, que va a seguir estando alta, pero menos que en la primera parte del año», avanzó Planelles, que también confía en que los fondos europeos contribuyan a dinamizar la economía.

Tipos de interés

Por otro lado, en cuanto a las políticas monetarias del BCE (Banco Central Europeo) para tratar de controlar la inflación, Planelles defiende que la subida de tipos de interés no va a influir demasiado en los planes e inversiones de las familias y de las empresas. «Ha subido ya el euríbor y el BCE va a subir medio punto los tipos de aquí a final de año, no esperamos que haya movimientos muy importantes al respecto y entendemos que es una normalización de los tipos de interés; lo que no es normal ni bueno para una economía es trabajar con tipos negativos», añadió.

Uno de los sectores que más ha sufrido la inflación, por el gran incremento en los precios de los materiales, ha sido la construcción. A lo largo de este año ha habido obras, muchas de ellas públicas, que se han detenido al no poder asumir las empresas las pérdidas económicas que conllevaba el incremento de costes respecto a los presupuestos iniciales. De hecho se han necesitado medidas legislativas para solventar estos inconvenientes. «Se ha aprobado una norma autonómica que corrige las desviaciones presupuestarias que se puedan producir en las obras y se da una protección a las empresas que pueden tener cierta tranquilidad; significa una garantía de estabilidad para que puedan acometer las obras», detalló Carlos Izquierdo, presidente de la Confederación Extremeña de la Construcción, otro de los asistentes a la presentación de la revista.

Más leyes

Por supuesto, Blanco-Morales hizo mención a las fortalezas de la región: el talento, la estabilidad política y el compromiso en la lucha contra el cambio climático estuvieron entre ellas.

Igualmente, se refirió la vicepresidenta de la Junta a la creación de marcos normativos que den respuesta a las necesidades. «Los desafíos actuales nos obligan a mirar más allá de la coyuntura», comentó Blanco-Morales, que aprovechó para recordar que esta semana se aprobó en el Parlamento extremeño la ley de racionalización y simplificación administrativa. «Una norma que quiere cambiar el paradigma con el que la Administración se relaciona con los ciudadanos y con los empresarios. La base es reducir las trabas y los costes administrativos para mejorar la competitividad de nuestras empresas, garantizar un entorno más eficiente, más productivo y más atractivo», informó a los asistentes.

Empresarios, directivos y políticos de la región acudieron en la mañana de ete viernes a la presentación en el Hotel Río de Badajoz

Entre los empresarios, buenas palabras para esta medida. «Creo que se están dando los pasos oportunos; si la Administración es capaz de reducir la burocracia, estamos dando un paso tremendo. Es una alegría y una satisfacción que la ley se haya aprobado por unanimidad, porque supone avanzar para que afloren más industrias en Extremadura», consideró Eugenio Manzano, consejero delegado del Grupo Laura Otero, que afirmó haber sufrido mucho las trabas administrativas y los trámites que se eternizan.

Por su parte, Izquierdo agradeció la buena predisposición de Gobierno extremeño a escuchar a las empresas. «El diálogo con la Administración es muy fluido y ellos perciben la falta de agilidad que tiene la tramitación; todo lo que venga a reducir el encorsetamiento y la rigidez a la hora de aprobar cualquier cosa, bienvenida sea», indicó.

Por último, la vicepresidenta anunció para el mes de septiembre la tramitación de un proyecto de ley para la mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía. «Con estas normas, Extremadura se sitúa a la vanguardia de una Administración que acompaña, ayuda, confía en los administrados y tiene un compromiso de fortalecimiento de los servicios público», concluyó.