Kit Digital: la oportunidad y la necesidad de digitalizar las pymes de Extremadura

El diario HOY albergó esta semana en su redacción una mesa redonda, organizada por BBVA, que tuvo un doble objetivo: el primero, mostrar la necesidad de digitalizar las empresas extremeñas para adaptarse a las nuevas necesidades de un mundo cambiante; y en segundo lugar, enseñar las fortalezas del proyecto Kit Digital, un programa de ayudas dotado con un presupuesto de 3.000 millones de euros.

Si ha habido una última gran apuesta para llevar a la sociedad española hacia la digitalización son los fondos Next Generation, un programa dirigido desde Europa para conseguir que España no se quede atrás en la carrera hacia el futuro —ya presente— de competitividad digital. Y si ha habido un proyecto que signifique lo mismo, pero para pymes y autónomos, es el Kit Digital.

Este programa de ayudas, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la baza del Gobierno del España para ello. El tejido empresarial nacional destaca por estar formado, mayoritariamente, por pequeñas y medianas empresas que, ante todo, necesitan conocer qué se necesita para ser más competitivo y, de este modo, luchar con las mismas armas que los demás. Y si España necesita un proceso de transformación digital, Extremadura no va a ser menos.

Un «necesario» Kit Digital

El propio BBVA fue protagonista de la jornada, ya que tiene un acuerdo con Minsait para facilitar el proceso de solicitud del bono digital de estas ayudas, poniendo a disposición de los autónomos y las pymes un experto que les ayudará a llevar a cabo todo el proceso.

Juan José Sánchez, director de Segmento de Pymes BBVA de la zona Sur, dio las principales claves del porqué de estas ayudas. Para él, la digitalización de las pymes es «clave» para la recuperación de los negocios tras la pandemia y la economía en su conjunto.

«El primer reto al que se enfrenta Extremadura es el de ganar tamaño, resistencia, fortaleza: y una palanca clave para ello es la digitalización», explicó Sánchez. «El hábito de los consumidores también es vital. Antes de la pandemia todavía no había llegado plenamente la digitalización del consumo —ni del consumidor—. Sin embargo, la pandemia hizo que se acelerara. ¿Quién no compró durante la pandemia por Internet? ¿Quién no tuvo reuniones de trabajo y familiares por videoconferencia? Digitalizarse no es una alternativa, es una necesidad».

El Kit Digital, enmarcado dentro de los fondos Next Generation, cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros

Para Sánchez, BBVA tiene el papel de trasladar esta necesidad a las pymes, ya que «es esencial, pues hay mucha dificultad para acceder a la información». Del mismo modo, apuntó, también es necesario que las pymes no se queden solo en las ayudas. Quiere que den «un paso más» y que, al menos durante cinco minutos, piensen en una estrategia de digitalización. Que a futuro se vea cuál es el plan y cómo se debe llevar a cabo.

«Entendemos que para pymes y autónomos lo primero es sobrevivir en ese escenario de competitividad. ¿Pero podrán sobrevivir a largo plazo sin digitalizarse?», se preguntó. Puso varios ejemplos para ilustrar su visión: un hotel pequeño podrá tener más visibilidad con buenos portales de Internet donde los usuarios puedan plasmar su experiencia de cliente y, así, atraer a otros. O que, por otro lado, una bodega podrá usar drones para obtener información sobre todo lo que le ocurre a sus viñedos y poder vendimiar en el momento óptimo.

BBVA, como entidad bancaria, quiere financiar más allá del bono del Kit Digital, que las empresas crezcan y se digitalicen. «Estaremos encantados de financiar esos cambios. Y ayudaremos para que puedan trabajar con oportunidades y planes estratégicos a través del Kit Digital».

Un caso para cada pyme

En la jornada también estuvo presente Minsait, colaboradora de BBVA en ese proceso de ayuda a las pymes para solicitar el bono digital. Alberto Guilló, partner en Minsait Business Consulting, por su parte, incidió en que «la digitalización homogénea no existe. Siempre recomendamos a las pymes entender el sector donde se opera, sobre todo en cuanto a lo digital… Y, a partir de ahí, traducirlo en un plan de acción».

Según Guilló, las pymes extremeñas deben priorizar las acciones de digitalización y que todo ello sea implementable, que no se quede en palabras. Del mismo modo, señaló que, para pymes y autónomos, las principales dudas vienen sobre cómo poder acceder a las ayudas de este «Plan Marshall» del siglo XXI. «Nuestra plataforma, además de guiar, recomienda siempre apoyarse en un agente digitalizador de confianza porque es un proceso complejo que necesita de muchas explicaciones. Al igual que todas tienen gestoría y bancos de confianza, en el siglo XXI se necesita un proveedor que ayude en ese paso hacia lo digital».

BBVA tiene un acuerdo con Minsait para facilitar el proceso de solicitud de los bonos digitales de las ayudas dirigidas a pymes

La conclusión a la que han llegado desde Minsait es que han que tejer alianzas con agentes que hagan revisiones integrales, o bien, específicas. «Porque hay ayudas que son muy de hacerlas tú, muy específicas, que se necesitan instrucciones muy claras y concretas. Es mejor que una empresa tenga esa ayuda más clara porque las empresas, al fin y al cabo, deben apoyarse en alguien que les haga ese seguimiento y esa adaptación».

Para Guilló ha llegado del momento de que la idea de la digitalización acabe permeando pues ya había una tendencia de fondo que ha acelerado la pandemia. Y, reiteró, tiene un retorno evidente que se puede ver de manera fácil ya que, cuando vean las ventajas, se animarán más y más pymes. «La digitalización es el resultado de que la tecnología avanza».

Y argumentó: «La digitalización es el resultado de que la tecnología avanza. No puede ser que tengamos relojes y teléfonos inteligentes para nuestro día a día pero que, en nuestras empresas, todavía vayamos con facturas de papel. Si la digitalización ha funcionado en nuestras casas, ¿Por qué no iba a hacerlo en nuestras empresas?».

El agente digitalizador

El papel del agente digitalizador es simple: es quien recibirá las ayudas para digitalizar a las pymes que las soliciten, y que se apoyarán en el agente para elegir qué es lo que quieren transformar de su pequeña o mediana empresa. Es lo que hacen en Azulae, que prestan sus servicios digitales para lograr una digitalización completa.

Eugenio Sánchez, representante de Azulae, indicó que su tarea, básicamente, es de educación, de mostrar las posibilidades de las pymes y acordar y analizar lo que realmente necesitan. «No todas necesitan lo mismo, no todas requieren vender más; pero sí que necesitan adaptarse a los nuevos tiempos que exigen los clientes».

A ellos, como agente digitalizador que también es una pyme, quien se les acerca son pymes también o grandes empresas. Estas últimas conocen muchos conceptos técnicos claros. Las dudas, como siempre, son respecto a la Administración por lo que cuentan con agentes especializados en este tema.

El papel ejercido por el agente digitalizador es simple: es quien recibirá las ayudas para digitalizar las pymes que lo soliciten

«Curiosamente —apuntó—, las microempresas, como son autosuficientes, tienen menos dudas a nivel técnico, que las medianas. En nuestro caso, las principales empresas que tienen dudas son las medianas. Conocen su core de negocio, lo que tienen que vender, fabricar, el servicio. Pero no saben qué tienen que hacer para mejorar su productividad».

Sin embargo, para él, hay diferencias con respecto a otras regiones por la naturaleza de los negocios extremeños. «Las empresas de aquí conocen muy bien ayudas como la PAC, aunque otras no. No tenemos complejo de inferioridad, o nos consideramos diferentes. La mayoría de nuestras empresas están en el sector primario y muchas de estas, junto con cooperativas, ya están pidiendo el Kit Digital», aseguró.

Asimismo, Sánchez quiso recordar que, concretamente, el Kit Digital es una de las primeras ayudas que la Administración ha puesto en marcha «dando ejemplo», con un proceso plenamente digital, no manual, más automatizado. «También ha habido problemas por una cuestión generacional. Personas de cierta edad que no se han educado en ese mundo. Aunque se ha avanzado mucho y se agradece».

Juan José Sánchez | Director de Segmento de Pymes BBVA de la zona Sur «3.000 millones de euros representan una oportunidad única» Sánchez quiso poner en valor la permeabilidad del Kit Digital, ya que se quiere llegar a todas las pymes, a las más pequeñas, a los autónomos. «Hay que destacar que si estos se digitalizan, repercutirá a mejor en toda la sociedad». Para ello, hay que cuidar la formación y las competencias digitales, con el objetivo de que puedan utilizar mejor los recursos y que puedan crecer. «El reto es elaborar más retos para ir más allá como sociedad». Eugenio Sánchez | Representante de Azulae «Hay que darlo a conocer, que no se tengan que devolver los fondos» «Sería interesante que la Administración diera aún más publicidad a estas ayudas», consideró Sánchez. Y es que, para él, estas son una gran oportunidad, tanto para empresas que necesitan expandirse y vender más como para las que no les queda más remedio o no les queda nada. «El presupuesto da para todas las empresas. Hay que darlo a conocer, que no se tengan que devolver los fondos a Europa porque no se han solicitado». Alberto Guilló | Partner en Minsait Business Consulting «El Kit Digital no se asemeja a ningún otro tipo de ayudas» Para Guilló, las principales dudas que les surgen a pymes y autónomos sobre el Kit Digital están basadas en acceder a las propias ayudas, algo que es nuevo. «Pensar cuándo me puede contestar la Administración, si sale la subsanación, la documentación a aportar, solicitudes, si al final llegará el bono digital o no… Todo ello va derivado de la falta de conocimiento. Y nosotros estamos ahí para ayudarles en ese proceso que no conocen». Carolina Caballero | Abogada y autónoma «Ya no hay vuelta atrás, hay que solicitar estas ayudas» El mundo se ha digitalizado tras la pandemia y para Caballero, volver a hacer vistas en los juzgados de forma presencial y no de manera telemática es ir hacia atrás, volver sobre lo andado. Y ese solo es un ejemplo de los que puso la autónoma en la mesa redonda. «Ya no hay vuelta atrás, hay que solicitar estas ayudas. Lo digital deberá ser un gasto habitual en nuestra empresa en un futuro y esto es un buen punto de partida para que estemos preparados».

La realidad

Por último, la visión de Carolina Caballero, abogada y autónoma, fue clave para entender la visión de la realidad más allá de la teoría. «Yo he vivido este proceso de digitalización desde la necesidad de ser competente y efectivo y tienes que digitalizarte». Para Caballero, durante la pandemia se pudo comprobar la importancia de «lo digital». Poder trabajar desde casa fue habitual y, según ella, se pudo conciliar mejor la vida laboral y personal.

«Además, mi generación ha tenido que aprender de las nuevas tecnologías a base de esfuerzo y de manera intuitiva, no tenemos formación, no nacimos con ello». Conocen las redes sociales, la importancia de estar digitalizado en un mundo tan competitivo donde todo cabe en un móvil. El problema: no saben cómo llevar todo eso a sus empresas.

«La falta de información es total», subrayó Caballero. Según ella, no todo el mundo sabe todavía la necesidad de la digitalización. En su sector hay pocos abogados que tengan una página web o que se hayan actualizado con las nuevas herramientas.

«Todavía no estamos digitalizados: nos remitimos a nuestros clientes, al ámbito territorial no hemos dado ese paso más allá». Pero todo va a mejor gracias a empresas que les ayudan y que le han hecho aprender.

Carolina Caballero: «La falta de información es total, no todos saben la gran importancia de la transformación digital»

«Básicamente, lo que aprendí tras solicitar estas ayudas no solo es sobre el de cómo pedirlas sino que, desde que empiezas, aprendes que existen muchas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro día a día». Para ella, destacó, es fundamental que desde cualquier dispositivo se pueda acceder a toda la información disponible y que se pueda compartir a clientes.

«Me parece muy importante esta ayuda. Es necesaria y la gente la necesita porque visualizan lo que pueden llegar a hacer. Hay gente que no tiene una página web todavía, lo que les puede incentivar para que sean más visibles. Porque, si no estás en Internet, no lo eres. En mi caso, quiero posicionarme más en redes sociales para ampliar mi zona de actuación como abogada —y ahora más con el teletrabajo, que lo hace más fácil— y mejorar en ciberseguridad», señaló.

La dinámica empresarial en Extremadura Juan José Sánchez, director de Segmento de Pymes BBVA de la zona Sur, puso de manifiesto durante la mesa algunos datos relevantes del ecosistema empresarial extremeños y sus dinámicas empezando por el hecho de que las pymes son el tejido empresarial de España, también de Extremadura. En la región, hay 66.386 empresas, de las que solo 35 son grandes empresas y pymes, 66.351. De estas, sin asalariados hay 35.843 y con asalariados, 30.508. A su vez, en cuanto a microempresas (de uno a nueve trabajadores), hay 28.169; pequeñas (de 10 a 49), 2.036 y medianas (de 50 a 249), hay 303. Sobre el estado de la digitalización en España, según un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de 2021, el uso de sistemas de inteligencia artificial aumentó en un 1,3%, pasando del 7% en 2020 al 8,3% en 2021. Del mismo modo, la tecnología que más creció en 2021 fue el Internet de las cosas, adoptada por un 28% de los negocios, un 11 % más que en 2020. Un 11% de empresas españolas apostaron por el análisis utilizando tecnologías de big data. Y una de cada tres empresas usaron servicios en la nube. «Una mayor digitalización es clave, tanto para Extremadura como para España, para que las empresas ganen tamaño y, por tanto, productividad», analizó. «El kit digital es un trampolín».