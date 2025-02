El débil crecimiento de la productividad en España condiciona la reducción de jornada laboral

Hoy, el Ministerio de Trabajo celebra la última reunión antes de las vacaciones de verano con los agentes sociales para negociar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se lo ha marcado como objetivo de ... la legislatura y cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero la patronal no quiere que se imponga esta reducción y defiende que sea negociada en los convenios colectivos. De hecho, en algunos convenios la jornada pactada es inferior a las 40 horas semanales que marca la ley ahora. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el año pasado ya había 1,3 millones de asalariados en el sector privado con una jornada pactada de 37,5 horas semanales o menos.

Muy ligado a la reducción de la jornada laboral se encuentra el grave problema de productividad que sufre España. Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de CEOE, hace hincapié en que «en un contexto de insuficiente progreso de la productividad por hora, la reducción de la jornada conlleva, a su vez, un deterioro de la productividad por trabajador y, en consecuencia, de la competitividad económica y de la capacidad de creación de empleo y crecimiento a medio y largo plazo».

La productividad en España por hora trabajada ha crecido un 4,2% en la última década, prácticamente la mitad de lo que ha aumentado en Europa (8,1%). A su vez, la productividad por ocupado entre 2013 y 2023 creció en España solo un 0,7% frente al 5,9% en la Unión Europea. Esto ha llevado a que el PIB per cápita se haya alejado aún más de la media europea.

El think tank de CEOE insiste en que en otros países ha sido posible reducir la jornada porque antes se habían producido ganancias de productividad y no al revés. El IEE argumenta que la productividad por ocupado ha caído un 1,9% entre 2018 y 2023 debido a que la jornada media se ha reducido un 3,8%.

Si siguieramos este razonamiento habría comunidades autónomas mejor preparadas para reducir la jornada laboral que otras. En concreto, las comunidades donde más ha crecido la productividad entre 2013 y 2022 son Galicia (10,3%), País Vasco (9,1%, Navarra (7,8%) y Cantabria (7,7%), todas ellas por encima de la media de la eurozona. Les siguen Murcia (6,3%), Madrid (5,8%), La Rioja (5,7%) y Baleares (5,2%), por encima de la media española.

Sin embargo, si lo que medimos es el nivel y el crecimiento del PIB per cápita, quienes encabezan el ranking son la Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Estas cuatro regiones que son las que tienen mayor nivel de vida (renta per cápita) son además las que tienen mayor productividad (PIB por hora) de España. Según el IEE, el que algunas regiones hayan apostado por modelos de competitividad fiscal pueden ser factores determinantes para explicar su mayor crecimiento económico y su capacidad de tracción económica. Por ello, el IEE defiende que en la futura reforma de la financiación autonómica se potencie la corresponsabilidad fiscal. Para este think tank «lo importante no es que tengamos el mismo sistema fiscal en España si ello lleva consigo un retroceso de nuestra renta relativa».

De aprobarse la reducción de la jornada, dos millones de trabajadores a tiempo parcial verían aumentado su salario mensual y once millones de asalariados a tiempo completo reducirían su jornada liberando una bolsa de 29 millones de horas a la semana, según CCOO, equivalente a unos 780.000 empleos a jornada completa, lo que podría conllevar un aumento adicional en la creación de empleo. Por el contrario, desde la patronal Cepyme señalan que la reducción conllevaría un coste asociado de 42.400 millones de euros (11.800 millones por las horas que se dejarían de trabajar, pero que se continuaría remunerando, y 30.600 millones por el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo). Cepyme insiste en que sin mejoras de productividad no se puede reducir la jornada laboral.

El capital va peor

La productividad es la gran palanca para mejorar la renta y el bienestar de los países. Pero no todo depende de que los trabajadores sean más productivos. Un estudio de BBVA Research y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), que han creado el Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España, muestra un enfoque mucho más amplio del habitual y que obliga a analizarlo de manera distinta. España presenta una preocupante trayectoria de productividad del trabajo pero mucho peor es la productividad del capital. La productividad del trabajo ha crecido un 0,7% de media anual desde principios de siglo, una tasa muy baja e inferior a la media europea, pero la productividad del capital ha caído en promedio entre 2000 y 2022 un 1,2% cada año.

¿Por qué es tan poco productivo el capital en España? Una de las razones es el lastre inmobiliario que se arrastra desde hace más de veinte años por un exceso de inversión en estos activos inmobiliarios debido al boom de principios de siglo. Esas inversiones en naves, locales comerciales, despachos o viviendas desembocaron en excesos de capacidad no utilizada mientras ha faltado inversión en activos intangibles.

Las causas del lento progreso de la productividad por hora trabajada son varias, según se explica en el estudio de BBVA Research y del Ivie. Por un lado, los pobres resultados educativos y la temporalidad laboral limitan el potencial productivo del capital humano. Además, en España hay un menor empleo del trabajo más cualificado porque las ocupaciones derivadas de la especialización son menos intensivas en capital humano. Otra de las razones es el predominio de modelos de gestión poco profesionalizados en muchas empresas, sobre todo las de pequeño tamaño, en las que la propiedad, el gobierno y la dirección está fuertemente concentrada en una persona en muchas ocasiones.

El resultado es que la renta por habitante en España cada vez se aleja más de la media de la Unión Europea: mientras en el año 2000 la renta per cápita española estaba un 2,4% por debajo de la media europea, en 2022 era un 14,4% inferior.