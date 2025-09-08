HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación por la vivienda en Granada. Efe

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El organismo también reclama a los países miembros elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:59

El Consejo de Europa vuelve a dar un tirón de orejas a los países miembros ante la falta de medidas eficaces para mitigar la reciente ... escalada del coste de vida en las familias. En su informe anual publicado este lunes, el Comité Europeo de Derechos Sociales del organismo con sede en Estrasburgo, exige una mayor intervención de los gobiernos en aspectos clave como la vivienda -uno de los principales problemas en España- o los precios de los alimentos, tras una época de elevada inflación que, pese a moderarse, aún sigue dañando el bolsillo de los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  7. 7

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  8. 8 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  9. 9 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  10. 10 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos