Pocas horas antes de viajar a la Cumbre del Clima (COP28) que ha comenzado esta semana en Dubái, Teresa Ribera (Madrid, 1969) analiza en esta ... entrevista varios frentes abiertos que deberá resolver en diciembre: la prórroga de las ayudas energéticas para combatir la inflación y el diseño del impuesto extraordinario a las eléctricas, gasistas o petroleras que tantos quebraderos de cabeza y críticas le han suscitado desde que PSOE y Sumar acordaran su prórroga para 2024. La última advertencia le ha llegado desde Repsol cuyo presidente, Antonio Brufau, ha advertido con llevarse inversiones fuera si España aplica más impuestos que otros países. La vicepresidenta tercera anticipa que están «definiendo» el gravamen extraordinario porque el contexto actual no es el mismo que el verano de 2022, cuando se puso en marcha.

–¿Mantendrá el Gobierno el impuesto tal y como está?

–Hay que hacer un equilibrio muy sensible. Obviamente las condiciones de hoy no son las de hace un año. Tenemos que garantizar la equidad en la contribución de estas empresas al presupuesto y a la vez que tengan una capacidad de reinversión. El debate tiene que ver con que si esto ha de ser definido de otra manera, precisándolo mejor para garantizar esas dos condiciones. Lo están haciendo los técnicos porque no es fácil de cuadrar.

–O sea, que habrá cambios...

–La situación de hoy no tiene nada que ver con la situación de hace un año. El debate es ver si existen todavía unos beneficios extraordinarios consecuencia del alza de unos precios de materias primas. Y si existen, cuál es el umbral razonable para que contribuyan al mantenimiento del escudo social sabiendo que lo más beneficioso siempre es acelerar la transformación del sistema.

–El sector ha cargado con dureza la prórroga del impuesto. Y en casos como el de Repsol, su consejero delegado han advertido de que paralizarían inversiones, como en Petronor.

–Desde el punto de vista personal me merece el mayor de los respetos y desde el punto de vista de la manera vehemente de expresar muchos de sus comentarios incluida una discrepancia máxima que mantenemos desde hace años: cuando habla de neutralidad tecnológica a mi juicio lo que esconde es la voluntad de seguir adelante con con petróleo. Neutralidad tecnológica es si cumple la condición de que tenga cero emisiones. De lo que estamos hablando es de si se están produciendo unos beneficios extraordinarios al margen del incremento potencial del coste de las materias primas que emplean. Es decir ¿hay algo que pueda estar generando una desigualdad que están pagando los ciudadanos sin que en realidad conlleve un incremento de costes en un incremento de beneficios?

–¿Le han molestado esas declaraciones públicas?

–Es llamativa la manera en la que se expresan públicamente. Están en su derecho, pero es mucho más práctico que si consideran que hay un mal análisis por parte del Gobierno, trasladarlo. Si no les gusta tener que contribuir en mayor medida, pues probablemente no nos pongamos de acuerdo. Pero si son capaces de explicar que hay algo que se ha evaluado incorrectamente y que se está generando un perjuicio a la industria, los técnicos de los ministerios lo ven. Y para eso no hace falta ser particularmente vehemente, sino explicárnoslo.

–Hay un temor real de que con tanto cambio normativo se genere el caldo de la inseguridad jurídica de cara a los inversores extranjeros.

–Honestamente no lo creo. España es uno de los destinos más importantes de la inversión en materia de energía y nuestra responsabilidad es que no nos desborde, que no nos haga morir de éxito. En sí mismo, eso requiere un esfuerzo notable porque son muchos aspectos los que están implicados en ese proceso de cambio de un sector sistémico.

–El acuerdo PSOE-Sumar también aboga por recuperar la antigua Comisión de Energía separándola de Competencia. ¿A qué se debe este nuevo cambio?

–En la década más importante de transformación del sistema energético, y con cambios importantes que se avecinan en la regulación y el seguimiento de todos los procesos, es capital contar con un organismo especializado en el que no solo los equipos técnicos sino también los consejeros tengan un grado de especialización en energía muy notable. Por eso, la recuperación de la Comisión de la Energía dedicada íntegramente a esto es muy importante y confiamos en poder tener esta nueva regulación, recuperando sobre la experiencia de la Comisión anterior, a lo largo del año 2024 o principios de 2025.

–En pocos días también tendrá que decidir qué hace con las ayudas en vigor, muchas de ellas vinculadas a la energía, como el IVA. ¿Es consciente de que si las retira tendrá un impacto en hogares y empresas si eso cambia?

–Estamos viendo qué medidas tienen más sentido en un contexto en el que también debemos cumplir con el resto de las de las obligaciones macroeconómicas y fiscales. Ahora bien, es obvio que tenemos que mantener una parte importante de ese paquete. Por ahora, es un ejercicio que estamos preparando y sobre el que no puedo anticipar el resultado porque estamos trabajando con los equipos técnicos, pero sí creo que una parte de ese de ese paquete tiene que ser prorrogado.

–¿Mantiene el calendario de cierre de nucleares? El primer expediente será el de Almaraz en el primer tramo de 2024.

–Ese sigue siendo el escenario, está recogido así en todos nuestros documentos de planificación. Hemos sido muy transparentes y hemos trabajado para que eso sea posible sin generar ningún tipo de afección. Lo que sí buscamos es anticiparnos para poder anticipar inversiones que nos eviten una situación como la que encontramos en Garoña no solamente con una planta sin desmantelar, sino cero interés inversor para generar otro tipo de actuaciones que den vida económica la comarca. En el caso de Almaraz, la zona de Navalmoral de la Mata ha sido destino de inversiones importantes y yo quiero agradecer al anterior presidente de la Junta de Extremadura cómo se tomó en serio el compromiso para crear alternativas.