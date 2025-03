Bruselas permitirá alargar hasta la próxima primavera las ayudas energéticas

R. C. Lunes, 6 de noviembre 2023, 20:02 | Actualizado 23:55h. Comenta Compartir

Bruselas, ante el riesgo de sufrir una nueva crisis de precios energéticos este invierno, ha abierto la puerta a prorrogar de forma limitada las ayudas actuales en el ámbito energético. En concreto, la Comisión Europea propuso este lunes ampliar por tres meses más la duración de las disposiciones que permiten a los Estados miembros seguir concediendo importes limitados para compensar los elevados precios de la energía, unas medidas que expiran el próximo 31 de diciembre junto con el resto de disposiciones similares en otros sectores.

El nuevo límite temporal para su desaparición sería así el 31 de marzo de 2024. Ello permitirá a los países de la UE, de ser necesario, extender sus apoyos y garantizar que las empresas y los hogares aún afectados por la crisis no se queden sin apoyo en el período de calefacción invernal.

No obstante, el proyecto de propuesta remitido a los Veintisiete no afecta a las disposiciones restantes del llamado Marco Temporal de Crisis y Transición, informa Europa Press. Esto significa que las demás secciones, como el apoyo a la liquidez financiera en forma de garantías estatales y préstamos bonificados, así como las medidas para reducir la demanda de electricidad, no se prorrogarán más allá de su fecha de expiración actual, que es el 31 de diciembre de este año.

Las secciones destinadas a acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles tampoco se ven afectadas. En su caso, seguirán estando disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025.

España ya lo estudiaba

En las próximas semanas los países de la Unión deberán presentar formalmente sus respuestas a la propuesta y, en su caso, posibles alternativas. En el caso de España, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez sugirió en septiembre que no renovaría ninguna medida al no incluirlas en su plan presupuestario para 2024 enviado ya a Bruselas.

Sin embargo, después matizó que los descuentos al transporte público sí los mantendría mientras que en otras medidas, sobre todo en energía y alimentación, podría haber «cierto margen» según sea la mejora de la recaudación fiscal a finales de año. Hoy día está en vigor la rebaja del IVA al 5% para el gas natural y la luz, así como la reducción del impuesto especial eléctrico al 0,5% y también al 7% del tributo sobre el valor de generación. Además, hay un límite del 15% al alza en las revisiones de precios del gas.