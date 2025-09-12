HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar
Humo procedente de la combustión de un motor de un coche sale de dos tubos de escape. EFE/Oliver Weiken

Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035

Los fabricantes exigen espacio para desarrollar coches híbridos que usen motores alternativos después de la fecha fijada

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal en Bruselas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:53

La industria automovilística europea enfrenta grandes desafíos: debe competir con los vehículos eléctricos chinos -más baratos- y enfrentarse a la descarbonización del sector. En este ... contexto, fabricantes europeos de automóviles mantuvieron este viernes en Bruselas una reunión con representantes de la Comisión Europea en la que su principal demanda era que el Ejecutivo comunitario flexibilice la prohibición de los motores de combustión a partir de 2035, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  3. 3 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  4. 4

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  5. 5

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6 Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones
  7. 7 Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter
  8. 8 Desalojada la residencia de Arroyo de San Serván por un incendio tras reventar un depósito de gasoil
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035

Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035