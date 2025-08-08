HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno estudia usar hidrógeno verde en tres tramos extremeños de tren
Pedro Sánchez y Urseula Von der Leyen Efe

Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España

La Comisión restó 1.100 millones del paquete por, entre otras cosas, el fracaso del Gobierno para acordar la subida del impuesto al diésel

C. P. S.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:41

España ha recibido este viernes el desembolso del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, que lleva asociados 23.100 millones -8. ... 000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos-. Este pago del que Bruselas descontó 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales, ha sido confirmado por la Comisión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura
  10. 10

    La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España

Bruselas desembolsa el quinto pago de los fondos europeos a España