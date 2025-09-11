HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El juzgado rechaza la petición de Educación de obligar a las empresas a cubrir las rutas escolares
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una foto de archivo. EFE

El BCE mantiene los tipos en el 2% y sigue con atención la situación en Francia

La institución europea opta por la continuidad, pero observa con preocupación la caída del primer ministro francés, que ha disparado la prima de riesgo en el país galo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:15

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés en el 2%, como ya hizo en el mes de julio. ... Los datos avalan esta decisión: la inflación de la Eurozona se situó en el 2,1% en agosto, dentro de los márgenes de la institución comunitaria. La actividad económica, sin embargo, sigue sin despegar -apenas creció un 0,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año. Además, el BCE sigue con atención la situación en Francia, donde preocupa la elevada deuda pública y el aumento de la prima de riesgo tras la caída de su primer ministro, François Bayrou.

