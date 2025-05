El BCE mantiene los tipos de interés en el 4,5%, pero abre la puerta a posibles rebajas en junio

Sin cambios en la política monetaria. El Consejo Gobernador del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5% ... en su reunión de este jueves, en Fráncfort. Con la inflación en el 2,4% en marzo según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) aumenta la presión sobre la institución europea para rebajar el precio del dinero. Y en su comunicado, la institución europea abre la puerta a posibles reducciones a partir de junio. «Si la evolución de la inflación, las dinámicas de la inflación subyacente y la fuerza de la transmisión de la política monetaria aumetnan la confianza de que la inflación se acerca al objetivo marcado, sería apropiado reducir el actual nivel de restricción de la política monetaria», señala.

Según ha detallado su presidenta, la francesa Christine Lagarde, «se trata de una frase importante, que clarifica y detalla alto y claro nuestro proceso de reacción». El Eurobanco calcula que los precios cerrarán el año en torno al 2,3%, muy cerca de su mandato del 2%. Pero, por el momento, no se han dado todas las circunstancias para que el Consejo Gobernador plantee una rebaja de tipos de interés. «Hay signos positivos, pero todavía no estamos lo suficientemente confiados como para tomar esa decisión. Un solo indicador no es una señal lo suficientemente fuerte y duradera en el tiempo como para tomar una decisión en ese sentido», afirmó Lagarde en la anterior reunión sobre política monetaria

La insitución cuenta ahora con más datos y varios de los miembros del Consejo Gobernador se han mostrado «suficientemente confiados» como para acometer una rebaja de tipos. Sin embargo, «la mayoría seguimos en la misma página», ha subrayado Lagarde, quien apuesta por esperar a los datos que estarán disponibles en junio, entre ellos una nueva proyección sobre la inflación y el crecimiento económico de la Eurozona.

Los datos más recientes muestran que la economía de la moneda común se sigue resintiendo de la política monetaria del BCE. La institución que la Eurozona crecerá apenas un 0,6% este año y que habrá que esperar a 2025 para que experimente un repunte del 1,5%.