El BCE defiende valorar en septiembre una rebaja de tipos «con la mente abierta»

La mayoría de los consejeros del Banco Central Europeo (BCE) considera que septiembre es «un buen momento para reevaluar el nivel de restricción de la ... política monetaria», lo que traducido al habla común apunta a una bajada de tipos. Así se desprende de las actas de la reunión del BCE del pasado 18 de julio que se han hecho públicas este jueves.

En la reunión de julio, todos los miembros del consejo del banco central estuvieron de acuerdo en dejar los tipos sin cambios porque las presiones sobre los precios internos «seguían siendo elevadas» y consideraron que era probable que la inflación general se mantuviera por encima del objetivo «hasta bien entrado 2025». Dado que el último tramo de desinflación «era más difícil», el Consejo de Gobierno concluyó que el BCE «podía permitirse ser paciente» y esperar a tener más datos que confirmen que la reducción de la inflación está encaminada.

Pero mientras mantiene un ojo puesto en los precios, el banco central no puede olvidarse de la evolución del crecimiento económico. Y, por ello, en la reunión se apeló a la necesidad de «un acto de equilibrio» y de acudir en septiembre con «una mente abierta». «Una atenuación gradual de las restricciones de política monetaria es un acto de equilibrio, ya que también es importante no dañar indebidamente a la economía manteniendo los tipos en un nivel restrictivo durante demasiado tiempo», recogen las actas de la última reunión. En la crisis de 2008, el BCE y los países europeos aprendieron por las malas el daño que puede hacer una política monetaria demasiado dura cuando hay una crisis. La economía de la eurozona se está desacelerando (en el segundo trimestre del año creció menos que en el primero) y hay señales de debilidad en la producción industrial y las exportaciones. Por eso, algunos consejeros expresaron su preocupación por la posibilidad de que la «escasa actividad podría no ser solo de carácter temporal o cíclico».

Por tanto, es bastante probable que en septiembre haya algún recorte de tipos. Tampoco exagerado, que la cautela es la norma por la que se rige el BCE. Los analistas esperan dos bajadas de tipos de un cuartillo cada una (0,25 puntos porcentuales) en lo que queda de año. Para no engordar expectativas, en las actas del banco central se insiste en que «no debería haber ningún compromiso previo con respecto a una trayectoria de tipos de interés en particular».

No obstante, la desaceleración en el crecimiento de los salarios, que se conoció también este jueves, refuerza las expectativas de recorte de tipos. La subida de los salarios negociados fue del 3,55% interanual en el segundo trimestre frente al incremento del 4,74% registrado en los tres primeros meses. Es el menor incremento salarial desde finales de 2022. El BCE presta «especial atención» a la evolución salarial como indicador de los efectos de segunda vuelta de la inflación y por el impacto que tiene en la inflación de servicios. Aunque un 3,6% de incremento salarial sigue siendo demasiado alto para alcanzar el objetivo de inflación del 2%, dado el débil crecimiento de la productividad, está más en línea con unas mejores perspectivas a medio plazo, según Bert Colijn, economista senior para la eurozona de ING Research.

El nuevo recorte en septiembre, de aprobarse en la reunión del 12 de septiembre, se sumaría a la bajada de 0,25 puntos aprobada en junio. En la actualidad, el tipo de interés de referencia de la zona euro está en el 4,25% y en el 3,75% la facilidad de depósito, que es el interés con el que remunera el dinero que guarda a los bancos.

Mientras, las montañas de Wyoming acogen desde este jueves la tradicional reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole. Mañana el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, centrará la atención de inversores de todo el mundo, que esperan una señal de que la FED cambiará su política monetaria y acometerá más pronto que tarde la primera rebaja de tipos en Estados Unidos desde marzo de 2020.

