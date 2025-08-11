BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

BBVA seguirá adelante con la opa sobre el Sabadell. A pesar de la venta de la filial inglesa de la entidad catalana, el TSB, y ... el reparto de 2.500 millones de dividendos a su cuenta, y de la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos entidades sin fusión comercial. El banco presidido por Carlos Torres sigue viendo rentabilidad en la compra del vallesano.

Así lo ha confirmado la entidad vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante tramitado este mismo lunes. El texto reafirma la voluntad del banco para seguir adelante después de que la semana pasada la junta de accionistas del Sabadell aprobará la venta del TSB al Santander por 3.100 millones y un reparto de dividendos de 2.500 millones para marzo o abril del año que viene, cuando la operación esté materializada. Este acto, en la medida en que afectaba directamente al valor del Sabadell abría una puerta legal a BBVA para que diera marcha atrás.

La entidad presidida por Carlos Torres ha estudiado la situación y sigue adelante. Tal y como confirma en su escrito, «una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable».

Así las cosas, el proceso sigue adelante y a principios de septiembre se conocerá el folleto -documento que explica las condiciones de la oferta y la propuesta de valor que supone la adquisición del Sabadell-. BBVA lo hará público junto a la apertura del proceso de aceptación para que los accionistas del Sabadell puedan responder a la oferta. Un plazo que puede establecerse entre 30 y 70 días.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, señaló el pasado 31 de julio que «nuestro foco es la creación de valor. Invertimos capital sólo si tiene sentido desde esta óptica de creación de valor«. Un mensaje que, en cambio, quedó diluido después de que el banco vasco se asomara como nunca a una posible retirada de su oferta. Genç insistió en que »no hay garantías de nada« y reforzó el mensaje recordando que »si la opa no sale, no pasa nada, seguimos adelante con nuestra magnífica estrategia«. El mensaje llegó después de que BBVA presentara un plan en el que prevé generar unos beneficios de 49.000 millones hasta 2028 con los que retribuir a los accionistas con 36.000 millones.

Exigencias de Moncloa

Muchos analistas entendieron que el banco vasco abría una posible retirada para la que preparaba su discurso. Pero, este lunes, BBVA ha confirmado que sigue viendo rentabilidad. La venta del TSB no afecta, por lo tanto a su determinación. Tampoco pesan hasta el límite de forzar una retirada las exigencias de Moncloa, que ha impuesto que, en el caso de que la opa salga adelante, ambas marcas deben seguir por separado como empresas independientes al menos durante tres años, prorrogables a cinco.

Una exigencia que provocó que Bruselas abriese un expediente al Gobierno de España porque considera que la normativa en que se ha apoyado el Ministerio de Economía, a pesar de estar en vigor hace años, no encaja del todo con la libre circulación de capitales y el libre mercado. Las condiciones también han forzado a BBVA revisar la operación con la presentación el jueves de la semana pasada de una actualización al folleto de la opa.

El Sabadell reclama más detalles

El banco vasco analiza el impacto sobre las sinergias de esa condición de tener que operar por separado durante 3 años, que podrían irse hasta cinco. La entidad de Carlos Torres calculó en 850 millones al año las ventajas de una integración y reconoció que, aunque no desaparezcan, sí se alarga su la llegada de su efecto en el tiempo en este escenario.

El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, ha negado que sea posible obtener ventajas y ahorro de costes en esas circunstancias. De hecho, afirmó que serán «cero», mientras duren las condiciones del Gobierno. El banco catalán sigue logrando resultados récord en operación y ganancias, y el pasado julio presentó su plan estratégico con una propuesta de reparto de dividendos hasta 2027 de 6.300 millones (contando el dinero a cuenta de la venta del TSB), lo que supone dar a los accionistas el 40% del valor de cotización del banco.

Por eso, González Bueno insistió el pasado 6 de agosto en la junta de accionistas de la entidad catalana que BBVA debería aclarar «si los accionistas de Banco Sabadell percibirán el 25% del valor de la entidad en dividendos y recompras, además de si el porcentaje alcanzará el 40% hasta 2027».