HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabre la A-66: estas son las carreteras extremeñas cortadas por los incendios en la región

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

Argumenta que las exigencias del Gobierno producen indefensión y perjuicio irreparable y afirma que acudir a la Justicia no interfiere en la opa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:23

BBVA ha puesto toda la carne en el asador para seguir adelante con la opa al Sabadell. Así, no solo mantiene la determinación a pesar ... de que el banco catalán haya vendido su filial inglesa, el TSB, y anunciado un reparto de dividendos de 2.500 millones, sino que ha llevado al Gobierno de España a los tribunales. Según han confirmado fuentes del entorno del banco vasco, la entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido al Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  2. 2 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  3. 3 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  6. 6 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  7. 7 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  8. 8 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  9. 9 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa
  10. 10 Rescatados 19 vecinos de Cabezabellosa que permanecían encerrados en el pueblo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell