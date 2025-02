Sabadell saca músculo frente a la opa con un beneficio récord de 1.295 millones

«Hay un clamor de las asociaciones, de las comunidades autónomas y del arco político en torno a que la operación es mala». El consejero delegado de Banco Sabadell volvió a dejar claro este jueves su firme rechazo a la opa lanzada por BBVA, advirtiendo ... que detectan cierto rechazo de los inversores a la operación, tal y como está planteada.

«A los accionistas de toda la vida no les gusta; y los institucionales no han tomado la decisión porque no cuentan con toda la información», indicó el directivo durante la presentación de resultados del banco, que planta cara a BBVA con unas ganancias récord de 1.295 millones de euros hasta septiembre, un 25,9% más que hace un año y prácticamente igualando todo el beneficio de 2023.

Visiblemente molesto con la fórmula «hostil» empleada por el banco vasco, González-Bueno reconoció que el proceso está generando cierta «inquietud» entre clientes «que no quieren perder la entidad» y empleados «que no quieren perder el proyecto», pero asegura que lo están gestionando de forma positiva.

«Cuando hay una operación de este tipo lo mejor es que se resuelva lo antes posible; pero también hay que tener toda la información necesaria», añadió en referencia a la posibilidad de que Competencia alargue a una segunda fase su análisis de la oferta. «No tiene visos de salir», sentenció, aludiendo de nuevo a la falta de transparencia con la que considera que se está desarrollando el proceso.

En este punto, lanzó un dardo al consejero delegado de BBVA, Onur Genç, que horas antes había defendido las bondades de la operación, animando a una mayor celeridad de las autoridades para que los accionistas puedan tomar su decisión informados y cuanto antes. «Al principio los ahorros eran solo en tecnología; y ahora se calcula que 4.000 personas irán la calle; la opa se iba a aprobar en 'fase 1' seguro y ahora ya no lo están tanto», indicó con cierta ironía González-Bueno.

Negocio

Lo cierto es que los números de Sabadell permiten a sus directivos mantener su discurso ante los inversores. Y no solo por le beneficio o los márgenes, que también mantienen un crecimiento a buen ritmo pese al difícil entorno de caída de tipos de interés. El mercado también ha estado especialmente atento a posibles novedades en torno al futuro de su dividendo, uno de los principales baluartes que el banco ha empleado para defender su potencial frente a la opa de BBVA.

Actualmente, Sabadell presenta una de las políticas de retribución más atractivas del mercado, con el reparto de un 60% de su beneficio entre los accionistas y el capital que supere el 13% de la ratio de solvencia. Esa ratio alcanza ya el 13,8% a cierre de septiembre, abriendo la puerta a una mejora de la retribución a final de año, cuando se cierre el ejercicio y si así lo decide el consejo. «Los 2.900 millones de euros anunciados en junio son un suelo», indicó González-Bueno.

Nuevos retos

La entidad iniciará estos días un 'road show' para presentar sus cuentas ante los analistas internacionales. Unos números con los que quiere transmitir la capacidad del banco para seguir en solitario y, sobre todo, para generar valor al accionista, sin cerrar la puerta a una nueva mejora del dividendo cuando se cierre el ejercicio, si el consejo así lo decide.

Dentro de ese proyecto ya no estará una de las figuras clave de la entidad en los últimos años. La del director financiero Leopoldo Alvear, que en pleno proceso de opa abandona el banco para incorporarse a Société Générale. Será sustituido por Sergio Palavecino, su mano derecha hasta ahora.

Palavecino llegó a Banco Sabadell en 2001 y, tras pasar por varios puestos de alta responsabilidad en presupuestos, control de gestión de los diferentes negocios, y relación con inversores y agencias de rating, fue nombrado hace cuatro años director general adjunto, responsable de Gestión Financiera y Operaciones Corporativas, dependiendo de Alvear, con quien ha trabajado mano a mano desde que éste se incorporó al banco en 2021, tras abandonar Bankia cuando ejercía de director financiero en el equipo de José Ignacio Goirigolzarri antes de la fusión, y quien también acaba de dejar la presidencia de CaixaBank.

En los últimos cuatro años, Palavecino ha sido el responsable de gestionar el balance del grupo y los riesgos estructurales, incluyendo la cartera ALCO; el riesgo de tipo de interés estructural y divisas, y la financiación y la gestión del capital, además de las operaciones corporativas.

«Leopoldo Alvear ha logrado, junto a su equipo, que los mercados vuelvan a confiar en Banco Sabadell y ese es uno de los pilares del éxito de este grupo en los últimos años», ha asegurado González-Bueno, quien ha añadido: «Por eso, solo tengo palabras de agradecimiento y admiración por su exitosa labor, y le deseo lo mejor en su nueva responsabilidad».

