Las reclamaciones al Banco de España alcanzarán récord este año por los gastos hipotecarios

LLos gastos hipotecarios vuelven a tensar la cuerda en la relación entre bancos y clientes, sobre todo a raíz de los fallos judiciales que han ... derivado en un 'boom' de reclamaciones ante el Banco de España a pesar de que, en la mayoría de estos casos, no tiene competencia para actuar.

Fuentes del supervisor indican que, solo en el primer semestre de 2024, la institución recibió un total de 40.000 quejas, buena parte relacionadas con estos gastos de formalización, entre otros. Una cifra que ya supera la de 2023 (33.191 quejas)y que, según estima el organismo ahora dirigido por José Luis Escrivá, podría alcanzar a final del ejercicio entre 55.000 y 60.000. Algo nunca visto en las estadísticas y que bate el anterior récord de 40.176 reclamaciones en 2017, un año marcado también por la elevada litigiosidad con las cláusulas abusivas de las hipotecas.

«Es frustrante para los reclamantes venir al Banco de España para buscar satisfacción en algo sobre lo que no tenemos capacidad», admiten desde el organismo, que insta de forma directa a las asociaciones de consumidores y a los despachos de abogados a no fomentar ese tipo de quejas al supervisor, al no poder actuar cuando se solicita, por ejemplo, la nulidad de la cláusula, que es en la mayoría de los casos. «Eso se resuelve por la vía judicial», insisten.

Esto ya provocó que en 2023 las reclamaciones no admitidas creciesen de forma exponencial, frente a una ligera disminución en el número total de quejas. En concreto, de las 33.191 reclamaciones recibidas el pasado año, casi tres de cada cuatro llegaron motivadas por hipotecas, tarjetas y cuentas corrientes. Las relacionadas con hipotecas, de hecho, fueron las más numerosas, con 10.145 expedientes.

La cifra supone un 30,6% del total y una subida del 60% respecto al año anterior. Una tendencia que, según destacan desde el supervisor, se aceleró a partir de noviembre y ha continuado este año dando lugar a esas expectativas de cifras récord. «Indudablemente, en el incremento de estas reclamaciones ha tenido un impacto significativo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de los gastos hipotecarios y las cuestiones elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los últimos años, incluida la relativa al plazo para su reclamación judicial», apuntan desde el supervisor.

Cabe recordar que el pasado 14 de junio el Supremo acogió el criterio marcado por la justicia europea en abril, cuando se estableció que el plazo de reclamación de estos casos empieza cuando se conoce que la cláusula es abusiva (cuando el juez lo declara), teniendo los clientes cinco años para reclamar.

Pese a ello, había muchos tribunales que consideraban que la prescripción para reclamar era cuando los clientes pagaban los gastos, rechazando las reclamaciones de las hipotecas más antiguas que ahora sí se pueden reclamar (siempre que no hayan pasado cinco años desde que la cláusula se declarase abusiva).

Rectificaciones

Más allá de los productos y servicios que generan mayor tensión entre banca y clientes, la Memoria de Reclamaciones del Banco de España deja cada año otra evidencia sobre la mesa: el escaso interés de los bancos en atender las mencionadas quejas. Y aunque se ha mejorado mucho en los últimos años, las cifras indican que de todos los expedientes tramitados en 2023, el Banco de España dio la razón al reclamante por el mal comportamiento de las entidades en 2.973 ocasiones. De esa cifra, los bancos solo rectificaron de forma directa en 1.302 casos.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que también se produjeron 5.311 desistimientos (en los que cliente y banco llegan a un acuerdo, por ejemplo). Y también hay muchos casos que acaban derivándose a otros supervisores (como la CNMV); otros tantos ni siquiera se admiten a trámite por diversos motivos y normativa. En todo caso, son muchas las ocasiones en las que las entidades se niegan a admitir la decisión del Banco de España, por lo que los clientes se ven obligados a activar la vía judicial. En total, los bancos devolvieron a sus clientes seis millones de euros el pasado año.