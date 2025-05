Puigdemont duda de que el Gobierno frene la opa de BBVA a Sabadell

Tres días después de que el consejero que propuso para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Pere Soler -exresponsable del organismo parejo ... en Cataluña y exjefe de los Mossos en el referéndum ilegal del 1-O-, votara a favor de la operación, Carles Puigdemont ha roto su silencio desde Waterloo con un largo mensaje en la red social X sembrando dudas sobre si el Gobierno frenará la opa de BBVA a Sabadell.

Tras el desconcierto que había provocado el posicionamiento de Soler, que propició que el 'sí' de la CNMC fuera por unanimidad, y que ya provocó el jueves una insatisfacción tardía de Junts desmarcándose del voto de su consejero y exigiendo al Ejecutivo que pare la opa al Sabadell, el líder de la formación señala este domingo que detener la operación no depende del voto particular de un consejero de la CNMC en solitario. «Da vergüenza tener que recordarlo, pero con un único voto ni se frenaba la opa, ni se daban más argumentos de los que ya tiene el Gobierno español para frenarla allí donde se puede detener en serio. Y tienen que ver mucho más con el interés general y el impacto social que con las de competencia técnicamente hablando. Si el Gobierno español, y si PSC y PSOE son coherentes con lo que dicen, la opa es viable», denuncia en la red social.

De la decisió de la CNMC sobre l'OPA del BBVA al Sabadell se'n destaca sobretot una notícia: que el conseller nomenat a proposta de @JuntsXCat no va emetre un vot particular en contra. Si altres consellers nomenats a proposta de partits polítics que diuen estar en contra de l'OPA… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 4, 2025

En ese sentido, asegura no confiar en las palabras del Ejecutivo cuando dice estar en contra de la opa. «Por si acaso no cumplen con lo que dicen, y la opa prospera, las condiciones fijadas por la CNMC darán a las pymes catalanas y baleares una cobertura y protección por encima de todo el resto de empresas españolas. Porque ahora se reconoce que en Cataluña existe un problema especialmente grave de competencia, y este factor es el que determinó la renuncia al único voto particular que habría habido. Esto es así, se esté de acuerdo o no con el voto unánime y se compre o no el alud de propaganda desatada de forma completamente».

Puigdemont reconoce la «discrepancia» que existe entre «lo que el conseller ha creído mejor para Cataluña y la posición del partido en este asunto», admite. Pero en su opinión, el secretario general ha dado las explicaciones «sin subterfugios y sin esconderse de nada». «Pero da igual», agrega, «si es un tema que se puede utilizar para atacar Junts, se moviliza toda la artillería disponible», ha criticado.

El jefe de los postconvergentes asegura que se ha confundido el papel del consejero nombrado a propuesta de Junts e insiste en que no defienden ni defenderán los intereses de un banco en particular donde no no tienen intereses políticos. «Ninguna de las dos ha ayudado a los intereses nacionales de Catalunya, como es público y notorio», apostilla.