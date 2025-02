PSC, ERC y Junts rechazan la OPA hostil del BBVA al Sabadell

Las tres principales formaciones catalanas (PSC, Junts y Esquerra), que se juegan la primera plaza en las elecciones autonómicas del domingo, han rechazado este ... jueves con rotundidad la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. También el PP y los comunes se han opuesto a la operación, que ha puesto de acuerdo a prácticamente la totalidad del arco parlamentario catalán, a escasos días de las elecciones.

El más contundente ha sido el candidato juntero, Carles Puigdemont, que ha denunciado que a su juicio hace tiempo que hay una «estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana, lo que perjudica a los usuarios y perjudica al país». «La OPA hostil contra el Banco Sabadell debe contestarse con toda la fuerza, con todo el derecho y con toda la razón», ha señalado en las redes sociales. Puigdemont ha ligado el proyecto de absorción del grupo vallesano por parte del vasco con la fuga de empresas durante el 'procés'. El Sabadell, entre otros, trasladó su sede social a Alicante. «Hace años que hay un intento de liquidar el sistema bancario catalán. Lo vimos con las cajas, fue una operación de Estado, y ahora lo vemos con la OPA hostil», ha asegurado.

El candidato socialista, Salvador Illa, también ha criticado el movimiento financiero, que ha irrumpido en la fase final de la campaña electoral catalana. «Estoy en contra de la OPA. No me la esperaba. No es un mecanismo frecuente. Hostil ya nos dice que va por el mal camino», ha asegurado. «No lo veo, por una cuestión de competencia, una concentración excesiva no es buena», ha señalado en TV3. Por una cuestión de empleo y de poder de división en Cataluña, ha apuntado. «Espero que no prospere», ha rematado.

El Govern ha salido en tromba a censurar el movimiento empresarial. Tanto el presidente de la Generalitat como la consejera de Economía, Natalia Mas, ambos de Esquerra, ha expresado su «total» oposición a la operación y han alertado del peligro de la concentración bancaria. Según Aragonés, la OPA hostil puede «destruir empleos y debilitar el poder económico de Cataluña». «Es el camino equivocado y trabajaremos para evitarla», ha advertido.

Según la titular de Economía del Gobierno catalán, la autoridad de la Competencia no debería avalar la fusión por su perjuicio en la competencia, en puestos de trabajo y en el ecosistema financiero de Cataluña, que acabaría «pagando» la ciudadanía. «Cataluña tiene unos niveles de concentración muy elevados», ha criticado en Catalunya Ràdio. Eso sí, la consejera de Economía ha considerado que la operación no acabará produciéndose. «Creo que no llegaremos hasta aquí. Creo que esta operación podrá frenarse. Y, por tanto, también esta afectación en los puestos de trabajo», ha señalado.

El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha señalado que le preocupa «enormemente» que la OPA afecte «negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia». Jéssica Albiach, de los comunes, ha instado al Gobierno a detener la operación y parar el proceso de «oligopolio».

La patronal catalana, Fomento del Trabajo, también se ha mostrado contraria a la fusión bancaria planteada por el BBVA. Según la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre, con esta OPA hostil, «los grandes perdedores serán las pymes catalanas y, por ende, también las empresas españolas». Con la desaparición del Banco Sabadell, avisa la patronal catalana, «muchas pymes quedarán huérfanas de financiación». «El crecimiento de concentraciones financieras debería hacerse en Europa y no en España», advierte la entidad.