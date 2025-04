La presión de los clientes fuerza a los bancos a mover ficha con los depósitos

Negociar, apretar, volver a presionar y, si no se consigue nada, sacar el dinero del banco y marcharse a otra entidad. Este es el agresivo ... consejo que este mismo verano, y para sorpresa del sector, lanzaba la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, a los clientes españoles que en el último año han sufrido el nulo esfuerzo de sus entidades por trasladar las subidas de los tipos de interés a la remuneración del ahorro.

Pues bien, parece que algunos han tomado buena nota de ello y las conversaciones 'cara a cara' en la sucursal empiezan a dar sus frutos, obligando a las entidades a pagar más por sus depósitos. Los datos que maneja el BCEapuntan a que los bancos remuneran una media del 2,21%los depósitos a 12 meses de las familias. Una cifra que sigue lejos de la media de la zona euro y del 3,5% que ronda en países como Francia o Italia, pero que mejora con holgura el 1,85% que pagaban en mayo.

Los expertos tienen claro que este avance llega sobre todo por parte de entidades de menor tamaño, digitales y extranjeras. Pero reconocen que también está influyendo ese hartazgo de determinados perfiles de clientes, sobre todo rentas medias y altas, o aquellos que amenazan con cambiarse del banco. «Los agentes siempre han tenido libertad para realizar ofertas fuera de catálogo a determinados perfiles», reconocen desde una entidad financiera nacional. «Si presionas mucho, se están consiguiendo depósitos al 2,5% o incluso por encima», indican los expertos de Asufin. No obstante, la banca no da duros a pesetas y están limitando esas ofertas a depósitos a partir de 50.000 euros. Y siempre que su contratación incluya una mayor vinculación a la entidad. ¿Cómo lo consiguen?Usando esos mejores depósitos no como un producto en sí, sino como un gancho para llevar al cliente a otros que generan mayores comisiones como los fondos de inversión o los seguros de ahorro. «Se ofrecen sobre todo fondos de renta fija, fondos monetarios, Unit Linked (un tipo de seguro de ahorro), etc.», explican los expertos. Todas ellas categorías muy conservadoras que podrían encajar en el perfil del cliente que busca contratar un depósito. «Al banco le resulta más rentable una inversión, por conservadora que sea, para gestionarla de forma sencilla y cobrar una comisión por ello», insisten los analistas.

Eso sí, el dinero invertido en fondos o en seguros de ahorro no está garantizado. Y el cliente debe tener claro que incluso las categorías de menor riesgo también pueden sufrir pérdidas. «En todo caso, se trata de productos de deuda pública y está claro que es muy difícil que un Estado quiebre y no pueda hacer frente al pago de su deuda», indican desde un banco cotizado en el Ibex.

Trajes a medida

En otras entidades consultadas la estrategia es similar:«Cuando un cliente viene a negociar, primero le ofrecemos un seguro de ahorro, siempre ajustado a su perfil de riesgo. Si no lo quiere, ya intentamos combinarlo con una mejora del depósito, siempre de una forma muy personalizada», explican. Es decir, no se trata de una oferta generalizada en catálogo ni que se pueda encontrar en el escaparate bancario, pero es la fórmula que entidades como CaixaBank, Bankinter o KutxaBank han encontrado para retener a clientes descontentos, a los que también se ofrece sacar el dinero de los depósitos que actualmente no rentan para meterlo en cuentas remuneradas que ofrecen rentabilidades por encima del 3,5% a cambio de una mayor vinculación del cliente.

En todo caso, y aunque de momento se trate de trajes a medida para cada perfil, la nueva oferta es bienvenida. Olivia Feldman, cofundadora del comparador financiero HelpMyCash, recuerda que «el interés medio de los depósitos era del 0,04% en enero y los mejores plazos fijos ya han superado la barrera del 4%, algo impensable hace un año».

Eso sí, las opciones más rentables siguen en manos de la banca extranjera. Ycon ese telón de fondo, la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño –que llegó incluso a proponer un cambio legislativo para obligar a la banca a mejorar sus depósitos– mantendrá una nueva reunión con el sector en los próximos días, en la que previsiblemente se tratará el estudio que se encargó a Competencia para analizar los motivos de la escasa traslación de la subida de tipos a los depósitos.