ING advierte del impacto del impuesto a la banca sobre la inversión en España

De 'Tu otro banco' al 'banco no banco'. De la Cuenta Naranja a la Cuenta no Cuenta. ING cumple 25 años en España consolidando su posición como el quinto banco del país por número de cuentas y más de 4,2 millones de clientes. En ... un acto de celebración organizado por la entidad, el consejero delegado Ignacio Juliá, hizo repaso de los retos que afronta el sector financiero. Entre ellos, el impuesto al sector que el Gobierno busca hacer permanente.

«Tenemos la misma postura que la AEB y no creemos que sea el instrumento para facilitar el crecimiento de la economía, que es lo más importante para enfrentarnos al futuro», advirtió el directivo. «Hay que ser prudentes y evitar que se desacelere la inversión extranjera en España, porque si creamos diferencias en el enfoque entre el país y lo internacional, esta medida impactará», añadió.

Bodas de Plata: remuneración al ahorro

Fue en 1999 cuando ING aterrizó en España sembrando una auténtica revolución entre sus competidores, que veían cómo la entidad irrumpía en el mercado con una agresiva oferta para atraer ahorro sin comisiones y una remuneración por encima de la media que se ha mantenido históricamente.

Ahora, en un momento en el que se prevén bajadas de los tipos de interés por parte del BCE, el banco se compromete a mantener su estrategia, aunque indica que «nos adaptaremos como todo el sector« al nuevo entorno de la política monetaria. «El año pasado crecimos en depósitos un 10% y vamos a seguir con la misma política. Estamos en un momento de incertidumbre y nos iremos adaptando», insistió Juliá.

El directivo, no obstante, recordó que desde que empezaron a subir los tipos de interés «hemos elevado la Cuenta Naranja seis veces», indicando que pagan el 1,5% en la Cuenta Nómina y el 1% en cuenta sin nómina. «Es decir, pagamos por cada uno de los euros del cliente», insistió.

Pionero en el mercado

Más allá de la estrategia para captar ahorro procedente de otros bancos desarrollada en su primer año de incursión en España, la historia de ING es la de una entidad pionera en banca a distancia y telefónica, apenas unos años después del nacimiento de la primera página de Google y mientras Internet y los móviles empezaban a empapar con sus tecnologías en la sociedad.

En este cuarto de siglo de importantes cambios económicos y sociales, ING ha concedido más de 300.000 hipoteca y ha remunerado 4.785 millones de euros en ahorro, siendo el primer banco cien por cien móvil de España. «Nunca hemos sido un banco corriente, hemos ido evolucionando con la sociedad, las necesidades de los clientes y muy de la mano de los años tecnológicos», expresó el consejero delegado del grupo durante el acto de celebración de este 25 aniversario.

«Siempre ha habido una premisa: hacer fácil lo difícil. Lo que nació como una forma distinta de hacer banca ha consolidado a ING como uno de los bancos más relevantes del sector«, expresó. »Lo que ha marcado la diferencia es que llevamos 17 años siendo el banco más recomendado por los clientes en España. Somos un banco relevante, pero también rentable», añadió el directivo.

La filial del banco naranja comandada por Juliá registró un beneficio neto de 314 millones de euros, un 50% más que los 208 millones de 2022. Los ingresos han superado la barrera de los 1.000 millones de euros (1.091 millones, un 24% más) en su tercer año consecutivo de crecimiento, gracias al empuje del margen (+22%) y de las comisiones +5%).

El banco sigue además arañando cuota de mercado a sus competidores y el pasado ejercicio logró 330.000 nuevos clientes, un 11% más que el año anterior -lo que implica un ritmo bastante superior al de los dos años anteriores- y un 60% más que hace una década. En total, la entidad ya cuenta con 4,2 millones de clientes en la región, con una cuota del 8% en cuentas corrientes y cada vez mayor peso en productos de inversión, en una estrategia en la que muchos clientes que hasta ahora solo eran ahorradores, han dado el paso al mundo de la inversión, aunque en muchos casos sea la más conservadora.

Retos: jóvenes y talento IA

Con el 40% de sus clientes con más de 50 años (todos son usuarios digitales), la entidad tiene claro que uno de sus principales retos en este nuevo cuarto de siglo que tiene por delante es conectar con los clientes más jóvenes. «Para ellos, un banco es una app para hacer un Bizum», indica Juliá.

Desde la entidad apuntan a estudios en los que el 20% de los jóvenes prefiere la recomendación de un amigo antes que lo que le diga su banco a la hora de tomar decisiones financieras. «Las cosas que valoran son distintas y, para posicionarnos desde la banca, además de entender muy bien sus necesidades, tenemos que poner la tecnología y la IA; No conciben una banca que no sea movil, pero a la vez tampoco que no sea personal y que les ayude en sus objetivos individuales», expresa el consejero delegado de ING en España.