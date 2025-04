El Gobierno avisa que el calendario de la opa de BBVA a Sabadell podría alargarse a 2025

El Gobierno vuelve a dejar claro su firme rechazo a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Y lo hace apuntando a uno de los ... factores que más 'duele' a la entidad vasca: los plazos para cerrar la operación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado entrever que el calendario podría extenderse más allá de lo previsto si el análisis de Competencia pasará a la denominada 'fase 2', momento en el que se realiza un análisis más profundo de la operación que requiere de un plazo mayor.

«Si competencia se va a la fase 2, la opa podría extenderse varios meses más, hasta bien entrado el primer trimestre de 202%», indicó este viernes Cuerpo.

Cabe recordar que cuando BBVA lanzó su opa hostil el pasado 9 de mayo, la entidad de La Vela trabajaba con la idea de haber recibido todas las autorizaciones a finales de este año o principios de 2025, para poder tener la nueva entidad completamente en marcha a mediados de ese ejercicio. Y aunque sus principales directivos siempre han defendido en público su confianza en que el veredicto de Competencia llegue a tiempo, el interés del organismo en transmitir que el trabajo está siendo al milímetro, hace pensar que el mercado también asume ya que el calendario se extenderá.

«Mi opinión es exactamente la misma, de una gran preocupación por el impacto en competencia y el posible deterioro de la situación para los consumidores, también en materia de inclusión financiera; por la cohesión territorial, por la financiación de pymes o por la conservación del empleo», indicó el ministro Carlos Cuerpo. «Hasta que no venga el análisis de la CNMC no tendremos nueva información», insistió.

Ese análisis se encuentra aún en una primera fase. Y el tiempo corre en contra de BBVA, sobre todo si el organismo presidido por Cani Fernández decide imponer condiciones a la operación. Además, la CNMV también ha dejado entrever que lo ideal sería que su veredicto se conozca con el de Competencia ya sobre la mesa, para que cuando se abra el periodo de aceptación, los accionistas cuenten con toda la información disponible.

«Mantenemos nuestra convicción de que no hay problemas de competencia y es una operación de Fase 1», defendió el consejero deleado de BBVA, Onur Genç, esta misma semana. «Esperamos un abanico similar de 'remedies' que en el caso de CaixaBank y Bankia y estamos trabajando en ellos», añadió.

Para esta afirmación, BBVA se basa en varios puntos, en base a la metodología usada en transacciones previas: las cuotas de mercado de la entidad combinada (22% en préstamos; 20% en depósitos; 17% en sucursales); el hecho de que la entidad resultante no será la líder (sino la segunda por detrás de CaixaBank); y que no se superarían los umbrales establecidos por las directrices de competencia de la UE (cuota de mercado del 25% para la entidad combinada o un incremento del 10% en la cuota de mercado). «La ley establece que solamente se va a la fase 2 si se produce un problema de competencia. Nosotros creemos que no lo hay», resaltó.