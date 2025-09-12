HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado del banco, César González-Bueno. Efe

El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»

David Guzmán, uno de los principales inversores de la catalana, se abstiene en la aprobación del documento, pero rechazará la oferta si no hay una mejora de precio

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:53

Banco Sabadell recomienda a sus accionistas no acudir a la opa de BBVA. Tras una reunión del consejo de administración celebrada hasta última hora de ... ayer, la entidad ha hecho público el informe motivado sobre la oferta del banco vasco en el que, por ley, debe exponer sus observaciones a favor o en contra de la operación. Y el documento depara pocas sorpresas tras más de 16 meses de firme oposición a los planes de la entidad presidida por Carlos Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

