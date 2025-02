Competencia alega que prolonga su análisis de la opa de BBVA a Sabadell por el impacto en el crédito a pymes

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell se enfrenta a serias dudas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ... que este miércoles hizo públicos sus argumentos para alargar el análisis de la operación, tras estudiar los compromisos del banco vasco para evitar un posible riesgo de concentración. La conclusión es clara: la institución dirigida por Cani Fernández necesita un análisis más profundo ante el posible impacto negativo que podría generarse tanto en el crédito a pymes como en las condiciones comerciales a los particulares.

«Los compromisos presentados superan los acordados en operaciones anteriores del sector financiero español, algunos de forma significativa«, ha defendido siempre Onur Genç, consejero delegado de BBVA, en referencia a la fusión de CaixaBank y Bankia. «Se trata de medidas sin precedentes para impulsar el crédito a las pymes, un segmento clave donde queremos seguir creciendo, y asegurar el acceso a servicios bancarios en todos los territorios«, añade.

Para la entidad presidida por Carlos Torres, las medidas presentadas sirven para «garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad», especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la duplicidad de ambas entidades seria mayor por la presencia de los dos grupos.

Compromisos

Los esfuerzos de BBVA se dirigen a cinco puntos clave de la fusión: las condiciones comerciales, la exclusión financiera, la posible contracción del crédito a pymes, los cajeros y otros riesgos en el mercado de pagos.

Para cada uno de ellos, el banco realiza una propuesta que, de momento, parece insuficiente para Competencia. La institución destaca, de hecho, que «si bien a nivel municipal la operación no genera ningún monopolio, resultará una estructura de duopolio en 50 municipios».

BBVA se compromete a mantener las condiciones a particulares en aquellas zonas donde haya menos de cuatro entidades. Y para garantizar la inclusión financiera, BBVA se compromete a no cerrar oficinas cuando no haya otra (de BBVA o de Sabadell) a menos de 300 metros de distancia. También a no cerrar sucursales en los códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros; ni abandonar municipios (ni sustituir por un agente, autobús bancario u otros medios) en los que haya menos de tres competidores. A los clientes de estos municipios se les ofrecerá el servicio Correos Cash de manera gratuita dos veces por mes.

Del mismo modo, mantendrá el servicio de caja con el mismo horario comercial de las oficinas de Banco Sabadell en estos municipios y a crear una cuenta para clientes vulnerables, sin comisión de apertura ni de administración y mantenimiento, una tarjeta de débito gratuita y transferencias en canales digitales gratuitas e ilimitadas, entre otras condiciones.

Frente al riesgo de crédito a pymes –uno de los puntos que más preocupa no solo a Competencia, sino también al Gobierno e instituciones empresariales– BBVA se compromete a mantener todas las líneas de capital circulante (aquellas con un plazo de terminación o renovación igual o inferior a 1 año) en todo el territorio durante 18 meses.

Y mantendrá el acceso al parque de cajeros de Sabadell a todos los clientes de las entidades pertenecientes a la red Euro 6000 durante un periodo de 18 meses o hasta que se mantenga el acuerdo entre las partes. Asimismo, BBVA ha propuesto, en línea con operaciones precedentes, la desinversión de los excesos de participaciones estatutarias en sociedades de gestión de pagos.

Pero no es suficiente. Competencia reconoce que le falta información concluyente, y lanza algunas advertencias, como que en aquellos municipios en los que la entidad resultante no se enfrenta a competencia, (un total de 8 municipios -1 de BBVA y 7 de Sabadell- «podrían producirse cierres de sucursales», señalando especialmente al negativo impacto que esto puede suponer en determinadas zonas rurales.

Asegura también que «la entidad resultante tendría incentivo y capacidad para modificar las condiciones a particulares y pymes». Y alerta de que «no se puede descartar» un empeoramiento del crédito al sector, dejando entrever que BBVA tendrá que poner algo más sobre la mesa para asegurar que esto no ocurrirá.

«A la vista de todo lo anterior esta Dirección de Competencia no puede descartar que la operación genere un riesgo de efectos unilaterales horizontales en forma de reducción del crédito a pymes, singularmente en aquellos ámbitos en los que la entidad resultante adquiere una posición significativa», insiste.

A partir de ahora, la institución abre la puerta a que otros agentes se pronuncien para recabar más información, complicando el objetivo de plazos que BBVA se había fijado en un principio para cerrar la operación.