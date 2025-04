Carlos Torres: «Europa necesita bancos grandes y con escala»

C. A.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha vuelto a defender la opa lanzada sobre Banco Sabadell en aras de crear una entidad capaz de competir ... en el nuevo entorno global que se avecina y que requerirá de una fuerte financiación en materia energética y de defensa, entre otros. «Europa necesita bancos grandes, con la escala necesaria para llevar a cabo los proyectos que necesitamos», indicó este martes el banquero.

«Los desafíos de la economía española no son muy distintos a los de nuestro entorno, en un momento crucial para Europa y en un mundo cada vez más fragmentado», aseguró durante el encuentro financiero WakeUp Spain organizado por El Español-Invertia estos días en Madrid.

Torres apeló a la importancia que el sector bancario jugará en este nuevo orden mundial, donde la inversión en defensa, digitalización, energía y nuevas tecnologías requerirá de la financiación del sector. «La Comisión Europea estimaba que serán necesarios 800.000 millones en inversión, más otros 800.000 millones solo en defensa y los bancos podemos tener mucho impacto en dinamizar la actividad movilizando esos recursos necesarios», apuntó.

Preguntado por la posibilidad de que BBVA cambie su marco de financiación para permitir la inversión en defensa, Torres ha recordado que los principios que guían al banco marcan límites en la financiación de bombas de racimo, minas antipersona o armas nucleares con países no firmantes de los tratados de no proliferación nuclear. «No creo que esas líneas las vayamos a cambiar en este sentido», ha señalado.

Sin embargo, señaló que no tienen obstáculos para financiar a empresas que se dedican al capítulo de defensa o para financiar desarrollos tecnológicos. «Está por un lado el tema armamentístico per sé. Otra cosa son las instalaciones, los proyectos, la tecnología, los drones, etc. Ahí hay un cambio muy amplio en el que también los bancos podemos jugar un papel», ha indicado en concreto.

A su juicio, España está en una posición de partida mucho más fuerte que sus vecinos europeos por el crecimiento de base y la disponibillidad de energías limpias, y tras unos años de fuerte mejora en el mercado laboral. «La economía española se ha desapalancado en los últimos años para familias y empresas y tenemos gran fortaleza en sectores de exportación, turismo, etc. Hay que aprovechar esa situación privilegiada para liderar la recuperación económica y el terreno perdido, sobre todo en el campo energético», insistió Torres durante su intervención. Eso sí, el directivo dejó claro que la inversión debe venir acompañada de «estabilidad institucional, regulatoria y certidumbre».

En este punto, indicó que la oferta «es una apuesta por España y sus empresas», recordando que, en los últimos tres años, BBVA ha incrementado su cuota en empresas en dos puntos porcentuales y un 16% en términos de financiación, frente a la caída media del 5% experimentada por el sector.

Frente a las dudas por el posible riesgo de competencia en este segmento de mercado, Torres defendió que, en las negociaciones con Competencia -que se pronunciará en las próximas semanas sobre la operación- la entidad ha seguido un proceso de escucha y comprensión en torno a las preocupaciones planteadas, también las del Gobierno, de momento, contrario a la fusión. «Somos sensibles a esas preocupaciones y hemos asumido compromisos sin precedentes», apuntó Torres, haciendo referencia, sobre todo, al negocio en las localidades donde existen menos de cuatro entidades.

En este punto, pidió celeridad a las autoridades, al expresar que «cuanto antes puedan decidir los accionistas del Sabadell», mejor.